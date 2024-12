Bijeli u problemima! U klubu priznaju da bi gubici mogli biti golemi, Naš Hajduk izrekao jedno upozorenje

U petak je na Poljudu održan još jedan sastanak skupštine Hajduka. Puno je govora bilo o financijskom stanju u klubu, potencijalnim transferima i drugim ključnim pitanjima poslovanja. Sve je započelo minutom šutnje povodom tragedije u Prečkom, a zatim je za predsjednika skupštine izabran Frano Belohradsky. Potom su se predsjednik Ivan Bilić, članica uprave Marinka Akrap te član uprave Ivan Matana osvrnuli na godinu koja se približava svome kraju.

"Najpozitivnija stvar ove godine je značajan broj mladih igrača u prvoj momčadi. Pozitivna stvar je i trenutačno stanje na ljestvici, a negativno je ispadanje u trećem pretkolu Konferencijske lige. U protekloj godini na Poljudu je bilo 445.912 gledatelja. Po utakmici imamo prosječno 22.296 gledatelja. Posebno bih zahvalio svim našim pretplatnicima i navijačima. Po pitanju članstva, trenutačno imamo 125.834 člana", kazao je Bilić. "Promijenili smo tehničkog sponzora, imali smo jako uspješne kampanje, otvorili dva nova fan shopa, izdali novi klupski kalendar tiskan u preko 30.000 primjeraka. Nadam se da ćemo doći do brojke od 50.000 prodanih dresova", dodala je Akrap, a Matana se pridružio: "Naša infrastruktura nije se promijenila od 1979. Iz postojeće infrastrukture iskorištavamo maksimum, ali funkcioniranje kluba je otežano. Aktivirali smo suradnju s Primorcem iz Stobreča, to nam je dalo daha da ne potonemo skroz. Nama je prioritet još jedan teren za Akademiju. Jedan teren ne može podnijeti ovakvu količinu korištenja. Mijenjamo travu dva puta godišnje."

"Imali smo određene kontakte. U procesu smo razvoja odnosa. Komunicirali smo na institucionalnoj razini. Odabrali smo strategiju da nećemo o tome komunicirati u medijima. Nakon VAR afere HNS je postavio stranog povjerenika. Imali smo s njim dva sastanka. Očekujemo njegove rezultate. Želimo sveobuhvatnu analizu suđenja, želimo da rezultati izvještaja izađu u javnost", rekao je Bilić o odnosu s HNS-om, a kasnije je potvrdio kako pregovaraju oko jednog transfera do kraja godine te još jednog koji bi se mogao dogoditi u siječnju. Rasprava se dotaknula gorućeg financijskog pitanja.

"Hajduk je konkurentan u prvenstvu koje se igra tko manje, afirmiran je značajan broj mladih igrača. U Europi je Hajduk doživio debakl. Sportsku struku obilježilo je lutanje, sportski direktor je smijenjen nakon tri mjeseca. Jučer smo mogli vidjeti u intervjuu s predsjednikom da je sportski direktor trebao pomoć u gotovo svemu. Došao je novi pa će valjda biti dobro. Ali, nije došao najavljeni član Uprave za sport. Ispadanje iz Europe i manjak transfera imao je značajan financijski udarac pa sad strepimo koliki će biti minus. U pola godine između dvije skupštine nismo vidjeli nikakve korake u poboljšanju stanja sa sudačkom organizacijom. Klub o svemu šuti. Jedini potez koji je Uprava Hajduka napravila je raskid ugovora sa Slobodnom Dalmacijom. To podržavamo, šteta što nije napravljeno ranije. Na prošloj skupštini smo upozorili i opet ćemo: Nemojte izbore za Županijsku skupštinu dočekati nespremni. U lipnju 2023. gradonačelnik je najavljivao velike infrastrukturne projekte. Ništa od toga nismo vidjeli, a po najavi će za godinu dana biti novi stadion. Zasad imamo obećanja i putovanja na gostovanja", kazao je predsjednik udruge Naš Hajduk Dino Marković, a Matana je priznao: "Procjene su da bi gubitak mogao biti od 4.6 milijuna eura. Očekujemo dodatne transfere do kraja godine. Rasli smo na 70% pokrivenosti troškova, što znači da 30% moramo financirati od transfera"

"Za 2024. ciljevi su bili: osvajanje prvog mjesta, plasman u neku skupinu UEFA natjecanja, održavanje stabilnog novčanog tijeka, odgovorno upravljanje rashodima, nastavak obnove infrastrukture i nastavak unaprjeđivanja rada Akademije. Imali smo sportski podbačaj. Nismo osvojili prvenstvo ni kup, nismo se plasirali u grupnu fazu Konferencijske lige. Financijska izvedba nije bila dobra. To znači da nismo održivi. Riskantna financijska politika kontinuirano je podizala troškove, a to nisu pratili rezultati. Na početku mandata smo rekli da smo došli u sportsko dioničko društvo i da prihvaćamo veću dozu rizika. Imali smo predsjednika koji je bio sklon riziku, ali uz uvjet da se to vrati kroz rezultate i prihode. Naš potez je logičan. U trenutku kad smo vidjeli da je sportski podbačaj izgledan, procijenili smo da je pravi moment za pokretanje novog četverogodišnjeg ciklusa. Veseli nas promocija mladih igrača u prvoj momčadi. Dojam je da je došlo do usporavanja i zastoja oko popravljanja infrastrukture. Bez skupina Europe nećemo se izvući iz kolopleta financija oko nule ili negativnog rezultata. Za financijski dio nismo dali pozitivnu ocjenu. Što se tiče člana uprave za sport, nakon promjene predsjednika bilo je jako puno prioriteta. NO je krenuo u aktivnu potragu za članom Uprave za sport. Prvo smo gledali domaće tržište. Nakon nekog vremena smo zaključili da u Hrvatskoj nema kandidata za tu ulogu. Obavili smo razgovore sa 7-8 stranih kandidata, iz Bundeslige, Italije... Oni su pokazali interes za tu funkciju. NO ima kandidate za tu funkciju, ali u međuvremenu je došao novi sportski direktor. Gospodin Vitali ima karakteristike za tu ulogu. Stavili smo na čekanje izbor člana uprave za sport. Onda ćemo vidjeti hoćemo li ići na osobu izvana ili ćemo ostati na gospodinu Vitaliju", rekao je predsjednik Nadzornog odbora Aljoša Pavelin.

Na kraju se raspravljalo i o planu za 2025. godinu. "Plan je da se momčad pojača na jednoj ili dvije pozicije kako bi se nastavila boriti za oba trofeja. Želimo optimizirati broj igrača unutar prve momčadi. Cilj je da predstavimo i U-21 momčad, koja bi se natjecala u trećem rangu hrvatskog nogometa. Prošli tjedan smo predali našu namjeru prema HNS-u. Time dobivamo dodatnu selekciju, smanjujemo broj igrača prve momčadi. To će dovesti i do određenih promjena u strukturi. Imamo plan dovršiti sistematizaciju unutar sportske strukture. U fokusu će biti naše aktivnije sudjelovanje u radu Županijskog saveza. Nama je to strateški bitno. Način na koji planiramo to postići je pronalazak više individualnih partnera, ljudi ili klubova. Bitno je da su politički neovisni, da imaju organizacijsku sposobnost i poznavanje dalmatinskog nogometa. Malo je ljudi koji zadovoljavaju kriterije. U slučaju da ne uspijemo to bi bio veliki poraz za nas, ali ćemo jasno izaći s prijedlogom koga podržavamo u Županijskom savezu", objasnio je Bilić.

"Što reći za 2025.? Nemojte ponoviti 2023. i 2024. Ako se ponovi pasivnost oko infrastrukture, neće proći bez reakcije Našeg Hajduka", odgovorio mu je Marković, a Miran Sušac, član udruge dodao je: "Plan rashoda je preko 40 milijuna eura, s prihodovne strane fokus je na prodajama igrača. Plan prihoda ne uključuje znatniji prihod od Europe. Skeptični smo po pitanju prihoda. Ponavlja se identičan model kao protekle tri godine. Nije nam prihvatljiva opcija smanjenja budžeta, ali uz ovakav budžet uprava ima zadatak prekinuti lutanje i ispuniti ciljeve koji se pred njih postavljaju."

"Plan za 2025. je osam milijuna eura dobiti. Plan prihoda od transfera iznosi 26 milijuna eura i uključuje transfer Vuškovića i solidarne naknade. Planiran je rast troškova zaposlenika, a najveći utjecaj rasta imaju ugovorne obveze u sportskom segmentu", komentirao je Matana, a sastanak je zaključio Pavelin: "Dio realizacije transfera je neizvjestan. Uprava se mora izboriti za to. Planirani prihodi su nešto manji od 50 milijuna eura, a rashodi za 2025. nešto manji od 42 milijuna eura. Cilj ostaje isti, pozitivan neto rezultat. Nadam se da ćemo ga uspjeti ostvariti. Fokus Uprave ide ovako: borba za titulu, plasman u skupinu nekog europskog natjecanja, nastavak unaprjeđivanja Akademije, učinkovitije upravljanje rashodima, održavanje stabilnog novčanog tijeka, poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta, reorganizacija i sistematizacija, digitalizacija poslovanja."