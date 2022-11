Biden nudi Putinu razmjenu za košarkašicu: 'Radi 16 sati na dan, izložena je neljudskim uvjetima'

Nakon izbora i pobjede republikanaca u utrci za većinu u Zastupničkom domu, Joe Biden odlučio se pozabaviti nemilom pravosudno-sportskom temom. Naime, vremešni američki predsjednik odlučio je iz ruskog zatvora izvući slavnu američku košarkašicu Brittney Griner. Kada već gubi tlo na domaćem terenu, pokušat će se dokazati na polju diplomacije.

– Odlučan sam vratiti Brittney kući. Sada kada su ovi izbori završeni, nadam se da će gospodin Putin biti spreman ozbiljno razgovarati o razmjeni zatvorenika.

Prema Associated Pressu, osim Griner (osuđene na devet godina uzništva), Biden iz ruskoga kazamata želi izvući i za špijunažu optuženog Paula Whelana, kojem je 2016. dosuđena 16-godišnja zatvorska kazna. Zauzvrat je Putinu, u činu razmjene osuđenika, voljan prepustiti ruskog trgovca oružjem Viktora Bouta.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS FILE PHOTO: U.S. basketball player Brittney Griner, who was detained at Moscow's Sheremetyevo airport and later charged with illegal possession of cannabis, stands inside a defendants' cage before a court hearing in Khimki outside Moscow, Russia August 4, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool/File Photo Photo: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

– Unatoč manjku vjere u uspjeh pregovora s Rusima, američka vlada kroz sve dostupne kanale komunikacije nastavlja s pokušajima da se taj plan realizira. To ostaje naš prioritet – izjavila je novinarima Karine Jean-Pierre, šefica ureda za odnose s javnošću američkog predsjednika.

Brittney ​Griner dvostruka je olimpijska pobjednica (2016. i 2021.) koja je u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevo uhićena u posjedovanju smole konoplje u ulošcima za e-cigarete. Nakon uhićenja Griner se pravdala da ulje kanabisa upotrebljava protiv bolova uzrokovanih ozljedama mišića, no sudac koji joj je dosudio devet godina zatvora njezinu izliku očito nije doživio relevantnom.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS U.S. basketball player Brittney Griner appears on a screen via video link from the detention centre during a court hearing to consider an appeal against her prison sentence, in Krasnogorsk, Moscow Region, Russia October 25, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina Photo: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

S obzirom na to da se Biden i Putin još nisu dogovorili o razmjeni, 32-godišnja košarkašica završila je u kažnjeničkoj koloniji, odnosno modernom gulagu. A u njemu su je, prema pisanju New York Timesa, dočekali 16-satni radni dan, nehumani higijenski uvjeti i neprestana putinovska propaganda. Ali i opasnost od nasilja kakvom su osobe homoseksualne orijentacije na takvim mjestima nerijetko izložene.

