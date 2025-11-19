Naši Portali
UEFA DOZVOLILA

Barcelona će u subotu igrati na Camp Nou, vraća se nakon dvije i pol godine

Visit of FC Barcelona's new Spotify Camp Nou
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 17:30

Ova je objava došla samo dva dana nakon što je Barcelona najavila povratak na svoj kultni stadion i gdje će se u subotu, nakon čak dvije i pol godine čekanja, odigrati utakmica. U pitanju je ogled 13. kola La Lige protiv Athletica iz Bilbaa.

Svi su uvjeti zadovoljeni i Europska nogometna organizacija je dozvolila naš povratak na Camp Nou, objavio je nogometni klub Barcelona tijekom srijede.

Ranije je Barcelona nekoliko puta odgađala povratak, a renoviranje stadiona je i dalje u tijeku. No, omogućeno je da 45.000 gledatelja može nesmetano pratiti utakmice i da su svi ostali sigurnosni uvjeti zadovoljeni. Nakon potpune rekonstrukcije kapacitet stadiona bit će 105.000 gledatelja.

U sklopu šestog kola Lige prvaka tako će Barcelona na Camp Nou dočekati Eintracht iz Frankfurta, a utakmica se igra 9. prosinca. Prije toga Barcelona će odraditi gostovanje u Londonu kod Chelseaja, a dosad je Barcelona u Ligi prvaka ostvarila dvije pobjede uz jedan remi i jedan poraz.

Barcelona, ​​koja je još uvijek u financijskim gubicima i to uglavnom zbog kašnjenja u obnovi, nasušno treba prihode koje generira Camp Nou kako bi ponovno uspostavila stabilnost. Barcelona je procijenila da će trošak obnove stadiona iznositi oko 1.5 milijarde eura.

Od početka sezone 2023./24. Barcelona je svoje domaće utakmice igrala na olimpijskom stadionu Montjuic ili na klupskom stadionu Johan Cruyff.
Ključne riječi
Camp Nou Barcelona

