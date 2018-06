Baka otkrio zašto obožava Mamića i koju laž zamjera hajdukovcima

Legendarni Blaž Slišković Baka bio je gost kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2, gdje je na početku pričao o svojoj strasti prema usisavanju.

- Usisavanje sam vidio kod svog oca, koji je bio toliko pedantan, da kada bi se pojavila mrvica, on bi to maknuo. Ja isto tako uživam, kleknem i idem kvadrat po kvadrat. Ja usisavam dva puta tjedno, sve ovisi o periodu, zimi i tri puta kada dođu gosti - započeo je Baka.

Iznenadio je izjavio što je želio biti kao dječak.

- Mislim da bih se posvetio Formuli 1, krao sam ocu Peugeot kao 13-godišnjak i vozio ga ulicama. Imao sam sklonost adrenalinu, ali to tada nije bilo moguće izvesti na ovim prostorima.

>> Pogledajte Večernji Pressing by Igor Štimac s Bakom Sliškovićem

Slišković je otkrio da je bio talentirani klinac.

- Ja sam se do 13. godine bavio plivanjem, bio prvak Jugoslavije prsnim stilom. Za gimnaziju sam igrao košarku. Završio sam nižu muzičku školu, svirao klavir. Najmanje me zanimao nogomet, nikad se nisam vidio u njemu profesionalno. Zamijenili su me Veležu, odradio dva treninga i otišao sam s njima na čuveni turnir u Borovo gdje sam bio proglašen najboljim igračem i to ju sve krenulo.

Oduvijek je isticao da je nogomet gledao kao zabavu.

- I nakon 27. godina kada sam stigao u Francusku nogomet mi je bio zabava, samo sam tada vidio što je profesionalnost. Kod nas je bilo, utrčiš u svlačionicu, obučeš se i na trening. Zabava mi je postao jer sam ga zavolio nogomet. Pogotovo kada ti neki treneri kažu da imaš talent, pa guraš naprijed.

- Nogomet je igra koja mora zadovoljiti mase. No, danas nogomet nije samo zabava, novac je u igri. Ja ga doživljavam drugim očima. Ja želim da moja momčad igra tako da zadovolji mase koja ih dolazi gledati. Ja sam sebe doživljavao kao cirkusanta, uvodio driblinge da zadovoljim mase.

Kakav bi bio danas kao nogometaš?

- Ne vidim se lošim u današnjim nogometu. Kažem da ne bih bio kakav sam nekad bio, jer danas se moraš više posvetiti. Ne vidim da neki danas znaju više nego što je tada znao npr. Džajić.

Pred nama je Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a Baka se osvrnuo na činjenicu da završnice velikih natjecanja imaju sve više reprezentacija.

- Uefa i Fifa nastoje što više zaraditi, to je postao biznis. Imate Modrića koji je odigrao 90 utakmica u sezoni i dovedete ga na natjecanje na kojem ima još sedam utakmica. Koji to stroj može izdržati. Najnezgodnije vrijeme za prvenstvo je ovo, trebalo bi igrati u devetom, desetom mjesecu i tada prekinuti prvenstva. Tada bi se vidjela prava kvaliteta. Ne možemo dozvoliti da jedna Grčka bude prvak, to je antinogomet, ja to ne priznajem. Ja bih izbjegao svaku njihovu utakmicu.

Njegov favorit je Belgija

- Preferiram Belgiju jer imaju veliki izbor kvalitetnih igrača tehnički potkovanih. Oni su baš cirkusanti. No, imaju problem da se pojedinci ne podrede kolektivu, već žele sebe istaknuti.

Hrvatska?

- Zadnja prijateljska utakmica mi je pokazala slabosti, no ne treba prema tome donijeti sud. Izbornik Dalić ima vremena da to korigira. Današnji nogomet zahtjeva čvrsti zadnji red koji daje sigurnost momčadi. Realno bi uspjeh bio prolazak prvog kruga, tu Hrvatska ne bi smjela zeznuti. Mislim da javnost previše očekuje od ove momčadi, vidi ih u polufinalu, finalu. Ako se neke stvari poslože, Hrvatska može daleko - kaže Baka te ističe da mu je favorit za naslov Brazil.

Sada već bivši trener Reala Zinedine Zidane kao igračkog uzora imao je upravo Baku.

- Trener mora prvo proći male klubove, pogotovo to vrijedi za trenere s ovih prostora. Ćiro Blažević po kvaliteti, ambiciji, mogao je biti trener najvećih klubova, samo što se prvo morao ovdje dokazati, pa u Švicarskoj, da bi dobio priliku u reprezentaciji. Da je rođen u Beču, vodio bi nekog velikana. Mislim da samo mi treneri s ovih prostora zakinuti.

Vlastite ambicije?

- Imam ambicije da odem u inozemstvo, da napravim nešto. Imam ponuda, no nije to ništa konkretno da bi me privuklo. Ako dođe neka ponuda, imam obećanje od kluba da će me pustiti. Vidjet ćemo danas, sutra hoću ću ostati ili otići.

Kada je stigao u Hajduk, iz Veleža su poručili Splićanima: 'Dobili ste igračinu, ali i belaj.'

'Nisam ja nikad bio zločest. Ne može me se takvim zvati. Sve što sam radio kao nogometaš, to je bilo jer sam nogomet doživljavao kao zabavu. Nisam preskakao treninge, dolazio u sukobe s njima.

>> Pogledajte i Večernji pressing by Igor Štimac sa Zoranom Mamićem

Iz Hajduka je otišao nakon sukoba s Igorom Štimcem.

- Ja sam Igoru zamjerio što nije stao iza mene, jer on je pokrenuo inicijativu da dođem u klub. On se ponašao indolentno, što mogu razumjeti jer je bio direktor kluba. Meni je zasmetalo što su se neki ponašali kao da nikad nisam bio trener kluba.

Bilo je priča da je više bio u kladionicama nego u klubu.

- Naravno da ima istine da sam bio po kladionicama, samo smatram da moj privatni život nema veze s profesionalnim. Meni je zasmetalo što je Štimac rekao laž da ja nisam dolazio na treningu. Pa pitajte ijednog igrača jesam li ikada preskakao treninge. Nijedan igrač Hajduka nije tražio moju smjenu, a to je samo objavljeno na jednom bh. portalu. Nikad to nitko drugi nije prenio.

- Danas bih sjeo sa Štimcem na kavu, pa nije tu bilo otrovnih strelica.

Mnogi su uvjereni da je Baka mogao napraviti veću igračku karijeru.

- Ne mislim da bih se išta promijenilo da se sam manje izlazio. Postigao samo što je moj domet. Da sam mogao igrao bih u nekom većem klubu. Ne kažem da nije bilo sportske nesreće u karijeri. Da sam iz Pescare otišao u Juventus ili Romu, možda bi bilo drugačije, no onda se dogodi ozljeda.

Prisjetio se Baka i svoje prgave strane.

- Kao kapetan Veleža protiv Budućnost sam to napravio. Radonjić je bio njima špica i vraćao se u sredinu gdje bi on mene udario. Čekao sam priliku da se revanširam i ona dođe deset minuta prije kraja kada samo obojica uklizali na loptu. Brže od njega sam se digao i udario ga nogom u leđa. Sam sam skinuo dres i otišao u svlačionicu, nije mi sudac treba pokazati crveni karton.

Postoji priča i da je igrao pijan.

- Na utakmici koju smo pobijedili 9:2 dao sam četiri gola. Tu cijelu noć proveli smo u kavani. I na toj utakmici sudac je bio Maksimović, ja mu kažem lijeve golmanove rašlje ide lopta, on nije vjerovao. Ne bih ja to napravio da sam bio mamuran. Gori je mamurluk, nego pijanstvo.

- Svojim igračima to ne bih tolerirao. Ja im dajem primjer kako ne treba stvari raditi. Englezi prije utakmice popiju par piva i onda to na utakmici izbace iz sebe.

Tema je bio i Zdravko Mamić.

- Ja njega obožavam, prije svega kao osobu koja je podigla hrvatski nogomet na jednu višu razinu. Daj Bože da je u Hrvatskoj više Mamića koji bi voljeli vidjeti Rijeku, Hajduk i Osijek na razini na kojoj je Dinamo. Otvoreno hajdukovcima kažem da prvo obrišu ispred svojih vrata, a tek tada da gledaju u tuđe dvorištu - rekao je Baka pa dodao:

- Kada u Hajduku nađu čovjeka kojim će svim srcem biti uz klub, to bi ih daleko odvelo.

Mamić je ipak bjegunac pred hrvatskim pravosuđem.

- U bh. i hrvatskim novinama je izašlo bjegunac Mamić. On se ne skriva po šumama. Došao je u Međugorje svjestan situacije u kojoj se našao.

Situacija u Mostaru...

- Ja sebe doživljavam kao Hrvata i Hercegovca. Taj kraj smatram najljepšim na ovim prostorima, iako je to krš, kamen. Teško mi je govoriti o podjelama u Mostaru. To je jedan grad. Ne mogu ja turistu reći da je Stari most na onoj strani. Ja razumijem one koji ne mogu prihvatiti da ja smatram da je Mostar jedan grad. Ja normalno ispijam kave.

- Da se mnoge stvari poklope, preuzeo bi ja i Velež. Ja nikad nisam ništa loše rekao o Veležu. Imaš kćer i sina, pa te pitaju koga više voliš. Tu ne možeš biti objektivan. Stariji ljudi to razumiju, ovo mi zamjera neka grupica od 50-ak ljudi starih 16, 17 godina.

Baka je istaknuo da je apolitičan i da ne voli o tome pričati, pa je nastavio.

- Ne volimo se u BiH, no moramo živjeti skupa, kao i u Hrvatskoj. Ajmo se samo poštivati, ne moramo se voljeti. Ajmo surađivati, barem mislim da bi tako trebalo biti. Nemojmo se dirati, nemojmo se uplitati u tuđe poslove, ajmo se nešto dogovoriti, pustimo provokacije, pustimo prijetnje. Dosta je ljudima rata. Ljudi masovno odlaze jer ne znaju hoće li za 10, 15 godina dogoditi ono što se dogodilo prije 20 godina.

- Zrinjski je jedini klub koji ima veći postotak Srba i Bošnjaka nego Hrvata i nema opterećenja i zato imamo rezultat. Ovo su odnosi koji trebaju da budu u jednom klubu. Naši navijači su zaista korektni. U drugim klubovima navijači ti dolaze pred vrata. Prvo gledamo kakav si čovjek.

Obitelj?

- Ja se ponosim što u široj obitelji živim skladno. Mogu se ponositi da nisam ni u kakvom konfliktu ni s kakvim daljnjim rođakom, i to će vam oni potvrditi. Svi me poštivaju i ja njih.

Za kraj je Baka otkrio kako mu je najbolji mostarski igrač Muhamed Mujić, istaknuo i da ne može zaboraviti legendarni Veležov trio BMW - Bajić, Marić, Vladić. Kao najboljeg igrača današnjice označio je Messija.