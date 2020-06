Bajić: Stručnjaci kažu da je vaterpolo u skupini najmanje rizičnih sportova

Nakon gotovo četveromjesečne stanke zbog pandemije koronavirusa, hrvatski vaterpolski klubovi kreću dalje, odlučni da okončaju hrvatsko prvenstvo i Regionalnu ligu. Bit će to prva nacionalna liga u Europi koja se nastavlja i to je svakako činjenica koja veseli. No, poučeni iskustvima s teniskog turnira u Zadru, moramo biti svjesni i rizika koji postoje zbog čega je nužan oprez..

Upozorio je na to ovih dana i Središnji državni ured za šport koji je pozvao sportaše, gledatelje, suce i sve ostale da se pridržavaju (poznatih) preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na utakmicama i gledatelji

Svjesni su toga i u vaterpolskim klubovima, pa čak pušu i na hladno. Tako su u Mladosti odlučili u samoizolaciju poslati igrače Marina Dašića i Jerka Jurlinu jer su bili na teniskom turniru u Zadru, iako su bili tek kontakti kontaktovih kontakata (a Dašić je čak i testiran pa je bio negativan)... No, opreza nikad dosta, a mladostaše ionako očekuju četvrtfinalni dvoboji s nejakim POŠK-om (u petak i subotu) i obje se utakmice igraju u Zagrebu jer je poškovcima to bilo isplativije (toliko o financijskoj situaciji u hrvatskom vaterpolu).

– Imat ćemo nešto lakši ulazak u doigravanje, ne podcjenjujem nikoga, ali POŠK je ipak suparnik s kojim ne bismo trebali imati problema. U mislima smo već na neki način u polufinalu, ali zadaću ćemo odraditi maksimalno ozbiljno. Uz to i pametno i oprezno, svjesni zdravstvenih rizika koji postoje. I samo jedna pogreška može iskompromitirati ne samo našu momčad nego i cijelu natjecateljsku sezonu – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

Za razliku od nogometaša, vaterpolisti u klubovima se nisu testirali na COVID-19, ali jesu vaterpolski reprezentativci. I svi su bili negativni...

– Možda smo se trebali testirati i mi po klubovima jer bismo tako imali jamstvo da smo sve napravili što smo mogli uoči nastavka prvenstva. Ali ja se nadam da će i bez toga biti sve u redu – napominje Bajić.

Ima rezona za takvu nadu jer su stručnjaci, kaže Bajić, svrstali vaterpolo među najmanje rizične momčadske sportove.

– Možda je to zbog klora koji na neki način dezinficira vodu. Kontakt, naravno, postoji, kao i u svim momčadskim sportovima, u manjoj ili većoj mjeri. Mislim da za vaterpoliste nije toliki rizik u vodi koliko u svakodnevnom druženju, izlascima. E, tu treba biti discipliniran i držati se te toliko puta spominjane socijalne distance – dodaje učitelj žabaca.

Iako se najavljivalo ljeto na otvorenome, mladostaši će utakmice s POŠK-om odigrati na zatvorenom bazenu. Pretpostavljamo da im neće biti problem sačuvati socijalnu distancu među gledateljima jer ih ionako neće biti puno. Ali polufinale (s Jadranom) i možebitni finale (s Jugom) mogli bi biti druga priča.

– I meni bi bilo draže da igramo vani, to bi u ovoj situaciji bilo i pametnije, jer imamo prekrasan bazen, ali imamo nekih logističkih problema vezano za semafor. Nadamo se da će on biti stavljen u funkciju do polufinala, jer je svima ljepše i ugodnije, uključujući i same igrače, igrati na otvorenome. A o gledateljima da ne govorim – spomenuo je Bajić.

Kodicijski smo spremni, ali...

Sličnu tvrdnju je u ime igrača iznio i vratar Mladosti i njezin kapetan Ivan Marcelić (malo je nedostajalo da ovo ljeto preseli u Francusku), koji kaže:

– Ljepše je igrati na otvorenome, ambijent je skroz drugačiji. Tako misle i igrači iz drugih klubova, a sad, koliko su u Mladosti u mogućnosti riješiti to sa semaforom, vidjet ćemo.

Osim Dašića i Jurline, Mladost će utakmice s POŠK-om odigrati i bez braniča Aljoše Kunca kojemu je na jednom treningu ozlijeđena rožnica oka. No, zaigrat će svi ostali, pa i Rus Harkov i Amerikanac Bowen, koji su bili u dvotjednoj karanteni nakon povratka iz svojih država.

– Treniramo već 60 dana tako da smo u kondicijskom smislu sigurno spremni za utakmice, a što se tiče uigranosti, vjerojatno će nam trebati još malo vremena – pridodao je Marcelić.