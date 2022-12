Austriju ćemo dočekati u Rijeci, cijene ulaznica bit će simbolične

O tome se već govorilo na marginama godišnje sjednice Skupštine održane u ponedjeljak u Zagrebu, a sada je Hrvatski teniski savez i službeno objavio: Austrijance ćemo u kvalifikacijama Davisova kupa, 4. i 5. veljače (subota i nedjelja) 2023. dočekati u Rijeci, u dvorani Zamet, u kojoj je igran i nedavni dvoboj Kupa B. J. King s Njemačkom. A muškoj će reprezentaciji Rijeka treći put biti domaćin u Davisovu kupu.

Protiv Austrije imamo 2:1

Prvi put u gradu na Rječini ugostili smo Bjelokosnu Obalu 2000. i pobijedili je s 5:0, a u drugom susretu gostovala je 2004. Belgija koju je Hrvatska pobijedila s 3:2 i ušla u Svjetsku skupinu te sljedeće godine osvojila prvi trofej.

Očekuje se da će Hrvatska nastupiti u najjačem sastavu, u postavi koja je prije mjesec dana u španjolskom gradu Malagi igrala u polufinalu ovogodišnjeg Davisova kupa. Izbornik Vedran Martić sastav će objaviti u siječnju. Isto vrijedi i za reprezentaciju Austrije i njezina izbornika Jürgena Melzera, koji bi za tu priliku mogao računati i na Dominica Thiema, povratnika nakon ozljede, koji je prije dvije godine bio treći tenisač svijeta.

Pobjednik tog dvoboja plasirat će se u završnicu, čiji će se prvi krug održati u rujnu, uz sudjelovanje 16 reprezentacija: 12 će ih doći iz kvalifikacija, Australija i Kanada kao ovogodišnji finalisti plasirale su se izravno, a pozivnice su dobile Italija i Španjolska.

Bit će to četvrti međusobni okršaj Hrvatske i Austrije, a naši tenisači pobijedili su u dva od tri prethodna susreta. Austrija je bila uspješnija (3:2) 1997. u Grazu, a Hrvatska 2001. u Puli (4:1) i 2006. u Grazu (3:2). U potonjem je susretu za našu reprezentaciju debitirao današnji prvi reket hrvatskog sastava Marin Čilić.

Cijene ulaznica simbolične

Cijene ulaznica i način prodaje bit će objavljeni naknadno, no baš kao i za nedavni susret Kupa Billie Jean King između hrvatskih i njemačkih tenisačica, koji je početkom studenoga održan u dvorani Zamet, cijene će biti vrlo povoljne. "Simbolične", kako je najavila predsjednica HTS-a Nikolina Babić. No, u HTS-u obećavaju da će se potruditi da dvorana ovaj put bude bolje ispunjena, i to - pravim navijačima. Podrška gradske glazbe, popularnih Dečki s Kvarnera, podrazumijeva se jer oni prate naše tenisače gotovo na svim utakmicama.

U subotu 4. veljače igrat će se dva pojedinačna meča, a u nedjelju će program početi susretom parova, nakon čega će slijediti još dva pojedinačna meča.