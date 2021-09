Arapi ne mogu bez Hrvata, zaposlili čak sedmoricu! Vole nas, odmah su pitali za Modrića

Ali Hussein Al Loughani ime je koje vam na prvu neće posebno poznato zazvučati. Riječ je o uglednom poduzetniku na Arapskom poluotoku sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Al Loughani je, usput kazano, i predsjednik Al Ittihad Kalbe, nogometnog kluba u Emiratima, a u slobodno vrijeme bavi se glazbom. Poznavatelji prilika kažu da je uspješan kompozitor. A njegov klub zadnjih nekoliko mjeseci “svira” po hrvatskim notama.

Naime, Al Ittihad je angažirao čak sedmoricu hrvatskih trenera koji odnedavno rade u njihovoj akademiji. Jurica Runtić glavni je čovjek koji je osmislio i inicirao cijelu priču. Runtić trenutačno obnaša funkciju direktora u ovom klubu u Emiratima. Za struku je zadužen Marino Biliškov, bivši nogometaš Hajduka, Wolfsburga, Duisburga, Iraklisa i Greuther Fürtha.

Vode brigu o detaljima

– Uz direktora Juricu Runtića koji nam je pružio priliku u Emiratima, u našem timu su redom bivši igrači, s puno trenerskog iskustva. To su Ervin Boban, Damir Matulović, Mate Eterović te treneri vratara Dragan Stojkić, Lovro Skaramuca i Nikša Butara. Svatko od nas ima svoju kategoriju mladih igrača. A cilj nam je osmisliti koncept u kojem bi akademija trebala napredovati – kazao nam je Biliškov koji je službeno na funkciji tehničkog direktora akademije, a vodi i momčad do 19 godina.

Što Arapi očekuju od vas?

– Od prvog dana uvidjeli su da imamo potrebno znanje, to im je bilo najvažnije. Jasno im je da želimo podići razinu kvalitete rada. Na početku nam je glavni cilj pokušati ih izvući iz njihove komforne zone u kojoj se nalaze i kao društvo. Pokušat ćemo im prenijeti malo drugačiji mentalitet. Strategija se zasniva i na individualnom pristupu kojim želimo izvući maksimum iz svakog mladog igrača. Nema posebnih imperativa. Uvjereni smo da imamo dovoljno znanja, a pokušat ćemo im približiti našu metodologiju – kaže Biliškov.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL Marino Bilišković u igračkim danima

Naravno, uvjeti za rad su na najvišoj razini.

– Vode brigu o svakom detalju, od pomoćnog osoblja zaduženog da igračima ništa ne nedostaje do liječnika i fizioterapeuta. Njihov direktor akademije na svakom je našem treningu. Od nas očekuju da ustrojimo nogometnu školu koja će pravom selekcijom proizvoditi igrače za njihovu prvu momčad, ali i za seniorsku ligu.

Nogomet na Arapskom poluotoku u stalnoj je ekspanziji, a koliko su im klinci talentirani?

– Prvi dojam sugerira da imaju tehničke nedostatke, no iznimno su kreativni, odličnih motoričko-funkcionalnih kapaciteta. Prva liga je na zahtjevnoj trkačkoj razini, no ima dosta prostora za napredak u tehničkom i taktičkom smislu.

Eventualni uspjeh projekta sigurno bi otvorio vrata drugim hrvatskim stručnjacima u sustav Al Ittihada...

– Naravno, Hrvatska ima jako puno trenera koji znaju svoj posao. Od najviše svjetske razine, pa do one u radu s omladinskim selekcijama. Dolaze mlade generacije koje prate svjetske trendove i ni za čim ne zaostaju. Mi se doživljavamo hrvatskim ambasadorima i učinit ćemo sve da tu reputaciju pomaknemo na još višu razinu.

Raspituju se o nama

Naravno, proces prilagodbe u bitno drugačijim sredinama uvijek je posebno težak.

– Lakše nam je jer nas je dosta zajedno. Slobodno vrijeme provodimo skupa. Kultura i mentalitet u Emiratima za nas su bili nepoznanica. No ljudi su ljubazni, to nam bitno olakšava situaciju. Raspituju se za Hrvatsku, gotovo svakodnevno. Znaju sve o prirodnim ljepotama u Hrvatskoj, a nogomet prate stalno. Ističu priču o maloj zemlji s talentiranim sportašima. Najčešća im je asocijacija Luka Modrić, ali iznenadilo me koliko općenito poznaju naš sport.

Najteže se ipak bilo priviknuti na posebne klimatske uvjete – naglašava Biliškov.

– Nikad više neću kazati da mi je vruće u Splitu – zaključio je kroz smijeh.