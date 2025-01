ANKETA Pa mogu li sada konačno pasti i ti Francuzi? Čeka nas spektakl na pamćenje u Areni

Hrvatska - Francuska. Dovoljno je da svakog siječnja napišemo samo to pa da vam sve odmah postane jasno. Rukometni klasik, okršaj o kojem se piše i priča od trenutka kad je postalo poznato da će se dogoditi. U Areni Zagreb, u četvrtak od 21 sat. Nema ništa bitnije, ništa što se ne može odgoditi za kasnu noć ili jutro nakon tog događaja. Ako već i niste među 15 tisuća sretnika s papirićem za kojeg ljudi žele zamijeniti i svoj polovni auto, onda je jasno da morate biti uz mali ekran TV-prijemnika. Ili barem uz tekstualni prijenos na portalu Večernjeg lista.

Dakle, po tko zna koji put sastaju se dvije ponajbolje reprezentacije svih vremena. Dobro, bit će to 29. utakmica ovih rivala od naše samostalnosti. Do sada je Francuska pobijedila 18 puta, Hrvatska devet, a jednom smo odigrali remi. Zadnji puta igrali smo na lanjskom Euru u Kölnu i na startu druge grupne faze izgubili 34:32. Baš smo u tom istom Kölnu zadnji puta i dobili Francuze. Bilo je to na SP-u 2019. godine kada smo ih u grupi dobili 23:20. U zadnjih devet okršaja s njima imamo samo dvije pobjede. Tu iz Kölna i onu s Olimpijskih igara u Riju 2016. godine kada smo ih također u grupi dobili 29:28.

Od naših devet pobjeda, svakako najupečatljivije bile su dvije. U četvrtfinalu SP-a 2013. dobili smo ih u španjolskoj Zaragozi 30:23, a godinu ranije na Euru u Novom Sadu slavili smo s 29:22. S druge strane, Francuzi su nas dobili u polufinalima OI u Londonu 2012. i Pekingu 2008., ali i u finalima Eura 2010. u Beču, kao i u već toliko puta opjevanom zagrebačkom finalu SP-a 2009. godine.

Sada su karte ponovno izmješane, može li Hrvatska ovaj put do slavlja u punoj Areni?