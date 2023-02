Zvijezda serije 'Momci s Madisona' zaručio se za kolegicu nakon dvije godine veze

Poznati glumački par Jon Hamm (51) i Anna Osceola (34) svoju će dvogodišnju vezu ozakoniti brakom, nakon što su potvrdili zaruke, piše People.

Par se prvi put upoznao kada su zajedno glumili u seriji "Momci s Madisona" 2015., nakon što je Anna dobila malu ulogu recepcionarke po imenu Clementine u Esalenu, duhovnom kalifornijskom utočištu u kojem je Jonov lik (Don Draper) prisustvovao u posljednjoj epizodi serije.

Jon je u to vrijeme bio u 18 godina dugoj vezi s Jennifer Westfeldt, tijekom koje su oboje često govorili da se nikad ne žele vjenčati. Prekinuli su 2015. godine.

Jon i Anna viđeni su zajedno još 2017., ali glasine o njihovoj romansi stvarno su uzele maha 2020. kada je par često viđan kako zajedno kupuje tijekom pandemije koronavirusa.

Hamm je raspravljao o svojoj vezi s Osceolom u intervjuu s Howardom Sternom u rujnu 2022. u njegovoj emisiji SiriusXM, kada je otkrio da bi se jednog dana mogao vidjeti u braku.

- Ovo je sve dio onoga što govorim. Ovo je još jedno mjesto u mom životu na kojem se osjećam vrlo sređeno i ugodno. Trenutačno sam u vezi i ugodno je. Mogao bih stvarno razmišljati o svim tim stvarima, to je vezu u kojoj sam sad učinilo još značajnijom i otvorilo mogućnost stvari kao što su brak, imati djecu, definirati novu verziju sreće, života, blagostanja - kazao je prije nego što je potvrdio da je jako zaljubljen.

Hamm i Osceola su ponovno udružili snage na ekranu prošle godine., za treći nastavak filmskog serijala "Fletch", koji se zove "Fletch, priznaj". U njemu Hamm preuzima ulogu poluumirovljenog novinara Irwina M. Fletchera (izvorno ga glumi Chevy Chase 1985. i 1989.), dok se Osceala pojavljuje u sporednoj ulozi Larryja.

Inače, Hamm je u Hollywoodu je uspio prilično kasno, a dok nije doživio svojih pet minuta u filmskoj tvornici snova bavio se svačim. Jedno je vrijeme, kao i mnogi glumci, bio je konobar, no to nije sve. U popularnom TV showu Andersona Coopera priznao je da je radio i kao asistent na snimanju pornofilmova.

– Nisu to bili neukusni filmovi za odrasle, više erotski. Ne ponosim se time, moram priznati. Radio sam to samo nekoliko tjedana za nekoliko stotina dolara na dan. Bio je to najdepresivniji posao koji sam imao, priznao je glumac objasnivši što je točno kao asistent radio na setu:

– Ako je pepeljara stajala na pogrešnom mjestu u kadru, ja sam bio taj koji je trebao ukloniti, rekao je glumac.

