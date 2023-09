Zvijezda serija 'Vratit će se rode' i 'Stranger Things': 'Život je često smješniji od svega izmišljenoga'

Poznati srpski glumac Nikola Đuričko, kojeg najviše pamtimo po seriji "Vratit će se rode", filmovima "Munje" i "Mrtav hladan", ali i poznatom Netflixovu serijalu "Stranger Things", u kojem je u posljednjoj sezoni glumio Yurija, uz bok Winoni Ryder, iz Los Angelesa dolazi u Split (3. listopada) i Zagreb (4. listopada), gdje će nastupiti sa svojim novim stand upom "Showbiz". Novi materijal, kao i prošlog puta, Đuričko je pisao sam, a tiče se njegova života, karijere i obitelji. Cilj ovog showa je da na duhovit način ispriča zanimljive detalje iz Đuričkova života i karijere, a on je u razgovoru za Večernji list kazao nešto više o njemu.

Punih pet godina nakon što smo vas gledali u showu "Sve što ste oduvijek hteli da znate o Džoniju, a niste ga se usudili pitati", vraćate se u Zagreb, ovaj put sa "Showbizom". Jeste li se zaželjeli hrvatske publike, kako vam je u Zagrebu?

Uvijek se veselim Zagrebu i osjećam se dobrodošao. Jedan od mojih najboljih prijatelja je iz Zagreba, a u Zagrebu su i mnogi dragi kolege s kojima sam radio.

Sudeći po najavama, i u ovom showu imate dosta zanimljivog materijala, posebice obiteljske tematike? Što nas sve čeka?

Dok sam pripremao show, testna publika uvijek je najviše reagirala na priče sa snimanja i iz kazališta, a s vremenom su poznati događaji postali rijetki, a ostale su samo priče s "posla" i tako je show dobio to ime. Sve o čemu pričam dogodilo se i nisam ništa izmislio. Život je često smješniji od svega izmišljenoga. Vjerujem da ćete imati ugodnu večer, punu smijeha za one duhovite.

GALERIJA: Atraktivna zvijezda 'Spasilačke službe' izgled je uništila ovisnošću, sad je neprepoznatljiva

Možete li otkriti neke od tema u showu, primjerice zašto ste sina prijavili policiji?

Ta je priča s vremenom "nestala", ali ostale su one smješnije, uglavnom o kazalištu i filmu. Ne znam znate li da, kada se dijete rodi, morate prijaviti policiji. Nekad su to radila rodilišta, a sada je to tatin posao. Šokirao sam se kada mi je žena rekla da sina moram prijaviti policiji. Taj se show jako promijenio otkad smo napisali najavu.

Preselili ste se u Hollywood, glumili u nekima od najpoznatijih serija današnjice. Koliko je ljudima s ovih prostora teško uspjeti u Hollywoodu? Što biste savjetovali mladom glumcu u usponu?

Svakako da je moguće, to je prvo što bih rekao svakome mladom kolegi. Svatko ima svoj put, ponekad je bolje izgraditi karijeru u svojoj zemlji, a zatim probati Ameriku, ali za neke je bolje uroniti u strani jezik kao mlada osoba i zauvijek izbjeći problem s naglaskom.

Jeste li tamo, poput Rade Šerbedžije, osuđeni na uloge Rusa, s obzirom na to da ste dosad većinom takve uloge igrali u Hollywoodu?

To je vrlo grubo, rekao bih negativno gledanje na stvari, ali nije točno. Igrao sam i Mađare, Čečene, Gruzijce, Srbe, Albance... Znate, mi glumci igramo ljude, likove, a ne narode. Svakako da je naglasak kojim govorim engleski hendikep i, koliko god se trudio, svrstavaju me u skupinu "stranaca", što ima i mana, ali i prednosti. Inače, lako je ljude gurnuti u klišej jer, primijetit ćete da Jean Reno uvijek glumi Francuza. Ja ću uvijek biti sretan kada igram neku zanimljivu ulogu, a odakle je lik, nije mi bitno. Kad već spominjete Radu, po meni je daleko bitnije spomenuti da je Rade jedan od rijetkih koji je surađivao s Kubrickom i Clintom Eastwoodom... Priznat ćete da je to veliki uspjeh, mislim da je to perspektiva iz koje treba gledati na te stvari.

Kako je bilo glumiti s Winonom Ryder? Je li bilo kakvih anegdota na snimanju?

Cijelo snimanje i casting jedna je velika anegdota. Ali ispričat ću vam o tome u drugom govoru. Doista sam uživao i jedan od razloga zašto sam se preselio u Ameriku bio je da dobijem priliku igrati u najvećim produkcijama i družiti se s Winonom.

Winona vas je kasnije hvalila, ali i Stephen King rekavši da bi vaš Yuri trebao dobiti svoju seriju. Što mislite o tome?

Gospodin King najvažniji je pisac žanra, a znam da braća Duffer obožavaju Stephena i poštuju njegovo mišljenje, nadam se da će ga poslušati. Svakako je zadovoljstvo i da laska da svjetski pisac zapaža moju ulogu. Pošteno je reći da nisam samo ja zaslužan jer su na mom liku radili mnogi drugi kreativci, pisci, kostimografi, šminkeri, maskeri, koordinatori akcije, kaskaderi, divni kolege itd. Ovo je kolektivni posao.

Što mislite o trenutačnom štrajku u Hollywoodu? Podržavate li ga?

Član sam SAG-a već tri godine i naravno da podržavam štrajk. Mi glumci solidariziramo se s kolegama piscima u svojim zahtjevima. Ovo nije običan štrajk radnika protiv poslodavaca. To je zapravo vrlo složen i delikatan trenutak u našoj industriji. Tijekom ovog štrajka razbit će se mnoge važne stvari za buduće generacije glumaca i književnika. Želimo pravedan udio u uspjehu projekta, a time i transparentnost podataka, želimo dostojanstven i pošten odnos prema korištenju umjetne inteligencije s našim licima i glasovima. Ovo su samo neki od zahtjeva na koje su manje produkcije već pristale i time pokazale da zahtjevi nisu nerealni ni pretjerani, a zamislite sada velike streamere koji to zasad ne prihvaćaju. Imate divne intervjue s Venecijanskog festivala koje su dali naši divni kolege Adam Driver ili Jessica Chastain u kojima možete dobiti mnogo općenitije informacije.

Jesu li vaši sin i kći naslijedili glumački talent? Hoćemo li ih uskoro vidjeti na filmu?

Srećom, naslijedili su talent da vole kazalište, knjige i filmove, ali ne trebaju se baviti umjetnošću. Oni su traženi i stvarno je uzbudljivo gledati ih kako pokušavaju otkriti život. Mislim da je boravak u Americi veliko iskustvo i dobra polazna točka za budućnost.

Kako se najbolje opuštate? Što radite u slobodno vrijeme?

Imam rock and roll bend koji se zove Džoni Midnajt Trio. Uskoro ćemo objaviti album ili ploču, kako se to nekad zvalo. Nadam se da ćete čuti još puno o ovome. To je moj odušak, a radim i na nekoliko scenarija s prijateljem u L. A.-u.

Pripremate li novu seriju ili film u Hollywoodu ili ovdje? Što nam možete reći?

Trenutačno se štrajka pa sada sve stoji i čeka. Svi se nadamo da će se stvar uskoro riješiti na opće zadovoljstvo. Do tada mogu najaviti svoj stand up pod nazivom "Showbiz" 3. listopada u Splitu i 4. listopada u Zagrebu. Vidimo se!

VIDEO Promocija knjige "Depra" autora Aleksandra Stankovića u kojoj opisuje svoju borbu s depresijom