Zvijezda poznatog showa pronađena mrtva u svom domu u 47. godini, okolnosti se još istražuju

Zvijezda Američkog idola Mandisa Lynn Hundley pronađena je mrtva u svom domu u 47. godini, a okolnosti smrti još uvijek nisu utvrđene. Pjevačica se u ovom showu natjecala 2006. godine te kasnije ostvarila karijeru, a većini je bila poznata kao samo Mandisa. Prije deset je godina dobila je i Grammyja u kategoriji suvremene kršćanske glazbe, a nagradu je primila zahvaljujući svome albumu Overcomer iz 2014. godine.

Podsjetimo, Mandisa je u sezoni Američkog idola u kojoj je nastupila završila na devetom mjestu, a nakon ispadanja u ovom showu glazbenica je nastavila nastupati te gostovati u raznim emisijama. Tako je došlo i do njezinog prvog albuma imena "True Beauty" 2007. godine te je on brzo došao na prvo mjestu top albuma vjerske tematike. Time je postala prva pjevačica kojoj je to uspjelo. Osim toga, ovaj album našao se na 43. mjestu Billboardove ljestvice za vjersku glazbe. Nakon ovog albuma objavila je i EP božićne tematike, a potom i božićni album, a nastavila je i dalje raditi na glazbi i nastupati.

Dodajmo i da se glazbenica borila s viškom kilograma, a to su na nepristojan način komentirali i članovi žirija tijekom njezinog sudjelovanja u Američkom idolu. Mandisa je nakon što je krenula s glazbenom karijerom izgubila puno kilograma te bila izrazito ponosna na sebe, a potom je kilograme vratila tijekom borbe s mentalnim zdravljem kada se i 2014. godine povukla iz javnosti. Vratila se 2017. godine kada je o svemu otvoreno progovorila te napisala i svoje memoare.

