Ovaj kandidat nije pobijedio, ali je oduševio transformacijom: 'Ti nisi normalan'

U osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pobjedu je odnijela Mia Negovetić koja se transformirala u Damiana Davida, frontmena grupe Maneskin, a svojim nastupom oduševio je i Alen Bičević koji se transformirao u američku pop-zvijezdu Avu Max. - Za Avu sam saznao preko gljive - priznao je Alen prije nastupa, a izveo je Avin hit "My Head & My Heart" i oduševio žiri. - Ja mislim da si ti jedan od onih rijetkih ljudi koji su me rasplakali nekoliko puta, tako da nema više plakanja, danas mogu samo od sreće. Toliko si već od prve emisije postavio sam sebi tu ljestvicu, da smo mi već u prvoj emisiji vidjeli što ti možeš i što znaš, sad to samo dokazuješ i potvrđuješ. Ulovio si pokrete, ritam, leži ti to, bio si žensko na momente, sve, jednostavno sve je bilo super - nahvalila ga je Minea.

- Ja ću biti najkraći do sada. Dečko, ti nisi normalan. I to je to, možemo dalje - poručio mu je Mario Roth, a Goran Navojec pokušao je biti još kraći pa je Alenu samo dao palac gore.

- Ja stvarno ovaj projekt smatram zajedničkim projektom. Svaki detalj u ovom projektu ima svoj smisao kad ste vi tako talentirani, kad tako radite. I nije ovo težak zadatak biti ovdje, ovo je privilegija s vama biti ovdje u ovoj sezoni, tako da hvala vam puno - zaključio je Enis Bešlagić.

Podsjetimo, iako s svi bili dobri, Mia je pobjedu odnijela zahvaljujući nabijenoj energiji i provokativnom pogledu. - Svaki put kada te gledam i slušam pokušavam iz emisije u emisiju pronaći nešto novo, neku novu riječ, neku novu frazu i onda shvatim da se sve svodi na jedno – ti si fantastična! Ovo se zove imitacija u njezinom punom sjaju - oduševljeno je nakon nastupa komentirao Mario Roth.

- Bilo mi je odlično, dvaput sam imala priliku izvesti ovu pjesmu koja je sama po sebi luda, ali super je i poruka jer govori „siamo fuori di testa, ma diversi da loro“, odnosno „van svake pameti smo, ali opet smo različiti“, a to je ova ekipa i drago mi je da smo svi uživali u ovoj točki. Jako mi je drago što sam još jednom pobijedila jer mi svaka točka puno znači, a ovo je samo još dodatni poguranac - poručila je Mia nakon nastupa.

