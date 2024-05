Zvijezda 'Kumova' pohvalila se obiteljskim uspjehom i zatražila pomoć: 'Bili bismo zahvalni'

Zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz pohvalila se velikim uspjehom svog sina Maka, a pratiteljima na društvenim mrežama obratila se jer mu je potrebna podrška.

Naime, Mak Flatz i njegova partnerica Marija Zubak pozvani su na Svjetsko prvenstvo iz latinoameričkih plesova, i to u daleku Kinu, a tim povodom Daria je pratitelje zamolila za pomoć.

''Upravni odbor HSPS-a potvrdio je nominaciju hrvatskih reprezentativaca Marije Zubak i Maka Flatza za odlazak na Svjetsko prvenstvo iz latinsko-američkih plesova koje se održava 17. 7. 2024. u gradu Wuxi, Kina. Mi kao roditelji uspješno financiramo njihov dugogodišnji sportski put, koji kao i svaki sportski put podrazumijeva puno rada i odricanja cijelog tima ljudi, roditelja, a prije svega sportaša. Kao kruna dosadašnjeg rada došao je i ovaj poziv koji je ujedno i njihov prvi nastup na tako velikom natjecanju. Bili bi smo zahvalni kada biste svojim doprinosom pomogli u ostvarenju njihovog sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu. Ukupni troškovi putovanja za njih dvoje, trenera i jednog roditelja u pratnji iznose 8000 eura. Na objavi je priložen video o Maku i Mariji, kao i bar kod za uplatu donacija. Unaprijed zahvaljujemo od srca'', napisala je Daria.

U videu je otkrila da Mak i Marija ples treniraju od svoje osme godine, a osim puno odricanja, Maku dodatno plesni napor otežava alergijska bronhijalna astma, no zbog nje nije odustao od onoga što najviše voli raditi.

Inače, glumica senedavno na Instagramu prisjetila kako je prije 30 godina dođla u Zagreb kao izbgjelgica iz Bosne i Hercegovine.

"Kad sam došla u Zagreb, kao izbjeglica, puna jada, straha, boli, u pubertetu, izgubljena potpuno, nasip je bio moje mjesto. Prvo mjesto u Zagrebu za koje sam se vezala. Primio je svu moju usamljenost i bol... 30 godina poslije, i dalje mu se vraćam", napisala je glumica uz fotografiju nasipa. Daria glumi i u predstavi koja se bavi temom izbjeglištva. Riječ je o predstavi "Da sam ptica", u kojoj igra uz Tarika Filipovića, a predstavu je režirala redateljica Arija Rizvić koja je u to iskustvo pretočila priču svojih roditelja prognanih iz BiH. Daria je kao mlada djevojka, sa samo 16 godina, bila prisiljena napustiti rodno Sarajevo. U jednom intervjuu ispričala nam je kako je izgledao njezin dolazak u Zagreb bez roditelja i koliko ju je to iskustvo očvrsnulo kao osobu.

– Izbjeglištvo je za svakog traumatično iskustvo. Mislim da nitko tko je to doživio na svojoj koži nije mogao proći neokrznuto. To je period života kojeg se čovjek nerado sjeća. Nažalost, sada svjedočimo i da brojni Ukrajinci i Sirijci doživljavaju istu sudbinu. Ne bih rekla da me to iskustvo očvrsnulo, već da mi je donijelo osjetljivost duše i dijapazon iz kojeg crpim sve to što radim i što ja jesam. Zahvalna sam na svemu što mi se dogodilo, mislim da sam u tim svim strašnim okolnostima imala jako puno sreće i sada, s vremenskim odmakom, čini mi se kao da me netko čuvao dok sam prolazila kroz to mučno razdoblje – ispričala nam je tada Daria.

