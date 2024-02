Zvijezda 'Daminog gambita': Nikada nisam, niti ću ikada o sebi misliti da sam lijepa

Kada je na YouTube kanalu produkcijske kuće Warner Bros.productions osvanula najava nadolazećeg apokaliptičkog, akcijskog filma "Furiosa: A Mad Max Saga", samo u nekoliko sati pregledana je četiri milijuna puta. I novi film, čija radnja prethodi radnji filmova iz franšize o "Pobješnjelom Maxu", režirao je George Miller. Posljednji u nizu, "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" bio je hit kod kritike i publike kada je objavljen 2015. godine, producentskoj kući inkasirao je gotovo 400 milijuna dolara na kino blagajnama diljem svijeta. U filmu je Tom Hardy glumio Maxa, preuzimajući ulogu od Mela Gibsona koji je glumio lik u tri prethodna filma. Glumila je i Charlize Theron kao Furiosa, jednoruka preživjela heroina koja bježi od zlog gospodara rata. Film je naširoko hvaljen kao jedan od najboljih akcijskih filmova ikada snimljenih. Stoga je Miller razmatrao korištenje specijalnih efekata za pomlađivanje Charlize Theron kako bi je zadržao u prednastavku.

"Dugo sam mislio da bismo jednostavno mogli upotrijebiti CG de-aging na Charlize, ali mislim da to još nije ni približno učinkovito", rekao je Miller u jednom intervjuu 2020. godine. "Unatoč hrabrim pokušajima na 'The Irishmanu', mislim da još uvijek ima puno mana." Nekoliko mjeseci kasnije, Theron je izjavila da se neće vratiti ulozi: "Teško je to sve skupa. U potpunosti poštujem Georgea, ako ne i više nakon što sam s njim napravila 'Divlju cestu'. On je majstor i želim mu sve najbolje. Da, malo sam i tužna, sigurno."

I tako je, naposljetku, naslovna uloga pripala britansko-argentinskoj glumici Anyi Taylor-Joy. Nakon što je otmu, mlada Furiosa završi u rukama horde koju predvodi Warlord Dementus (Chris Hemsworth). I dok dva tiranina vode rat za dominaciju nad Citadelom, Furiosa će proći mnoge kušnje u pokušaju da se vrati kući. Ovaj je film "njezina Odiseja". Hoće li Taylor-Joy biti dostojna zamjena slavnoj oskarovki, pitanje je koje zanima filmofile, a odgovor će se znati koncem svibnja, kada film kreće u pohode kino dvoranama. No, kritika i publika spremna je pružiti golemi kredit talentiranoj glumici koja je osvojila svijet glavnom ulogom u seriji "Damin gambit", štoviše, prognoziraju joj odličnu gledanost i nove nagrade.

Rođena je 16. travnja 1996. u Miamiju, na Floridi, kao najmlađa od šestoro djece, no ubrzo nakon njezina rođenja cijela se obitelj preselila u Argentinu. Anya je tamo provela punih šest godina, nakon čega opet dolazi do selidbe, ovaj put u London. Međutim, to nije dobro djelovalo na Anyu s obzirom na to da, najblaže rečeno, nije voljela život na Otoku. Svoju buntovnu stranu pokazala je jako rano, pa je tako u znak protesta odbila učiti engleski jezik jer je mislila da će tako prisiliti roditelje da je vrate u Argentinu. Priznala je da se nije osjećala kao da se baš svugdje mogla uklopiti.

"Bila sam previše Engleskinja da bih bila Argentinka, a opet previše Argentinka da bih bila Engleskinja te previše Amerikanka da bih bila bilo što drugo", objasnila je glumica, koja tečno govori i engleski i španjolski jezik. Ispričala je da je vršnjaci jednostavno nisu razumjeli ni u kojem smislu i da se ponekad znala "zaključavati u ormariće". Godinama kasnije, žena koju su proglasili jednom od najljepših žena svijeta otkrila je da su je u školi maltretirali zbog izgleda.

"Imala sam puno, puno sreće što su mi roditelji takvi kakvi jesu jer, kad bi me maltretirali zbog mog izgleda, moja mama je uvijek govorila da moraš gledati u nečiju unutrašnjost. Zapravo, zahvalila bih svojim roditeljima što su me naučili 'kako preživjeti'", rekla je Taylor-Joy. Učenje jezika za Anyu nije bilo jednostavno, ali joj je u tom cijelom procesu najviše pomogao ujak koji je imao kolekciju knjiga o Harryju Potteru. Anya je doslovno kroz taj čaroban svijet upoznala svijet mašte, te se tako na najbolji mogući način povezala s engleskim jezikom. Ljubav prema čaroliji stvorila je i ljubav prema glumi.

Međutim, nije Anya odmah krenula u glumačke vode, već ju je sa samo 16 godina prvi put primijetila Sarah Doukas, svjetski poznata modna agentica koja je otkrila i Kate Moss, i to ispred trgovine Harrods u Londonu. Već sljedećeg dana potpisala je ugovor s modnom agencijom Storm, što joj je bila savršena odskočna daska. No, vrlo brzo je shvatila kako je svaki početak težak i kako nije sve tako idealno kako se možda na prvi pogled čini. U idućih par godina, Anya će neuspješno odlaziti na audicije na kojima će je redovno odbijati. Naravno, osjećaj odbijanja itekako je imao utjecaj na njenu psihu. Kao najveće životno i glumačko razočaranje, za nju je svakako bio trenutak kada nije dobila ulogu u filmu "Maleficent", gdje je trebala glumiti mlađu verziju Angeline Jolie. Anya je bila baš razočarana, posebice što je obožavala Disney, ali i Angelinu s kojom je jako željela glumiti u istom filmu.

Svoju je prvu ulogu odigrala u filmu "Vampire Academy", no scene u kojima se pojavljuje na kraju su izbrisane iz konačne verzije. Ubrzo potom, igrala je epizodne uloge u hvaljenim televizijskim serijama "Endeavour" i "Atlanta". Glumačko kolo sreće ipak za nju pozitivno okrenulo, i to samo godinu dana nakon kada je dobila svoju prvu veliku ulogu u filmu "Vještica", hororu redatelja Roberta Eggersa. Bila je to prava prekretnica u njezinoj karijeri, posebice stoga što je publika i kritika pozitivno prihvatila film. Odjednom je Anya od anonimne glumice bez glumačkog iskustva postala svježe glumačko lice koju su svi hvalili i koja je ispred sebe imala blistavu budućnost. "Vještica" je zaista za Anyu bila poput prave transformacije, prvenstveno jer je nakon tog filma dobila puno samopouzdanja, što je za mladu glumicu poput nje bilo itekako važno. Film je 2015. prikazan u sklopu Sundance Film Festivala, a Taylor-Joy se ubrzo mogla pohvaliti osvajanjem prestižnih nagrada, poput one za Gotham Independent Film Award za glumicu u usponu te Saturn Award za najbolju mladu glumicu.

Dvije godine kasnije, pojavila se i u filmu "Split" slavnog redatelja M. Night Shyamalana, u ulozi tinejdžerice koju otima čovjek s dijagnozom poremećaja ličnosti, a onda i svojevrsnom nastavku, filmu "Glass". Tijekom tog razdoblja moći će se pohvaliti s još nekoliko prestižnih nominacija i nagrada: 2017. nominirana je za nagradu BAFTA u kategoriji zvijezde u usponu, a iste je godine u Cannesu dobila Trophée Chopard, nagradu koja se dodjeljuje mladim talentiranim glumcima od čijih se karijera puno očekuje.

Budući da je na početku svoje karijere prihvaćala niz uloga u horor filmovima, kao što su "Morgan", "Marrowbone" i "Split", vrlo brzo je dobila epitet "kraljice vriska". Međutim, za Anyu je to bilo daleko od komplimenta, jer je to smatrala kao podcjenjivanje, odnosno pokušaj da ju se smjesti u samo jedan žanr i sličan tip uloge. Kako je vrijeme odmicalo, tako je uspješno razbila taj stereotip "glumice koja glumi samo u hororima". S kasnijim ulogama Anya je pokazala i dokazala kako je sposobna glumiti u različitim žanrovima, i to vrlo uspješno.

Kao jako pozitivno iskustvo koje ju je još više oblikovalo kao glumicu, posebno u psihološkom smislu, Anya posebno izdvaja ulogu u filmu "Novi mutanti". Iako film možda i nije najbolje prihvaćen, za nju je to bilo iskustvo koje će itekako pamtiti, i to ponajviše zbog rada s kaskaderima. "Osobno, uvijek naglašavam koliko su kaskaderi podcijenjeni umjetnici, i kako definitivno zaslužuju više poštovanja i pažnje", rekla je. Anya je to kroz svoju priču itekako potvrdila, opisujući svoje kaskaderske scene kao najzahtjevnije glumačko iskustvo, u čemu su joj upravo pomogli profesionalci s kojima je radila na filmu. Nije loše došlo ni njeno iskustvo bavljenja baletom, posebice u akcijskim scenama gdje je to najviše došlo do izražaja.

I dok je njezina karijera napredovala, tako je i ona sama postala poprilično izbirljiva kada su u pitanju uloge. Kako je sama jednom priznala, najviše je privlače višedimenzionalni likovi koji nisu dosadni, što joj daje mogućnost da se u potpunosti posveti ulozi, odnosno kompleksnosti koje takve uloge nose sa sobom. U tom pogledu treba gledati i njenu ulogu u filmu "Emma", adaptaciji romana Jane Austen redateljice Autumn de Wilde. Međutim, snimanje za Anyu nije bilo nimalo lagano s obzirom na to da je često doživljavala napadaje panike, i to iz straha da neće biti dovoljno dobra, posebice što je u tom filmu glumila s glumačkim imenima kao što su Miranda Hart, Bill Nighy i Rupert Graves. Pritisak je bio ogroman, posebno zbog neopisive želje da se dokaže u jednoj takvoj zahtjevnoj ulozi.

Međutim, kako je vrijeme odmicalo, tako je Anya bila sve samouvjerenija, tako da je na kraju snimanja itekako mogla biti ponosna na sebe, i to ponajviše zbog svega što je prošla tijekom snimanja. Osim potrebnog samopouzdanja, kod Anye se rodila još jedna ljubav, i to prema dizajnu interijera. S obzirom na to da je film "Emma" prekrasan za sva osjetila, tako da nije ni čudo što se Anya zaljubila u taj starinski duh vremena. No, kako je nakon "Emme" počela dobivati još zahtjevnije uloge, zbog nedostatka vremena i pretrpanog rasporeda, morala je tu svoju novootkrivenu strast ipak do daljnjega staviti na čekanje.

Uslijedile su uloge u serijama "Peaky Blinders" i "The Dark Crystal: Age of Resistance", no, svjetsku je slavu stekla upravo ulogom u seriji "Damin gambit". Radnja prati prilično težak životni put djevojke odrasle u sirotištu, s nizom emocionalnih problema, razvijenom ovisnosti prema opojnim supstancama, ali i genijalnim umom zbog kojeg bi mogla postati najbolja igračica šaha na svijetu. Kada je dobila ulogu u ovoj seriji, tek onda je vidjela što znači kompleksnost neke uloge. Srećom, ona je taj ispit položila s odličnim, jer joj je upravo takva vrsta uloge omogućila da još više pokaže svu raskoš svog glumačkog talenta. Kako ta serija obrađuje duži vremenski period života šahistice Beth Harmon, Anya se morala posebno pripremati za ulogu, pa je tijekom snimanja istovremeno čitala jako puno knjiga o šahu.

I ne samo to, Anya se također družila s velemajstorima šaha, što joj je itekako pomoglo u shvaćanju psihologije i vještine te igre. Isto tako, tema alkoholizma, koja ja jako važna u seriji, bila je važna i za Anyu u pripremi uloge. To se itekako osjeti u seriji, i to u doslovno svakom kadru i sceni, tako da nije ni čudo što je za tu ulogu nagrađena Zlatnim globusom. Istovremeno s tom serijom, snimala je i film "Posljednja noć u Sohou" Edgara Wrighta, gdje je također briljirala. Glavnu ulogu redatelj je povjerio djevojci čije su krupne oči pokorile filmsku industriju, neobičnoj, pomalo mističnoj i beskompromisno elegantnoj Anyi Taylor-Joy koja svojom pojavom pomalo podsjeća na čuvenu Audrey Hepburn. Wright je talentiranu glumicu primijetio još 2015. na premijeri filma "Vještica" te joj je ubrzo ponudio ulogu u filmu zamišljenom kao oda glazbi 60-ih godina.

Kada je riječ o privatnom životu, iznimno je zaključana. U jednom intervju je rekla da toksične veze baš pogode ljude i da je njezino samopouzdanje bilo uništeno u prošlosti. Svojedobno je bila zaručena za 13 godina starijeg glumca Eoina Mackena, nakon kojeg je bila u vezi s fotografom Benom Seedom, no čini se kako je pravu ljubav ipak pronašla s engleskim glazbenikom Malcolmom McRaeom za kojeg se jesenas udala u Italiji, nakon dvije godine veze. Glumica je prvi put javno progovorila o svojoj vezi s današnjim suprugom u travnju 2022. godine. "Konačno sam pronašla nekoga tko će sretno sjediti u tišini sa mnom čitajući. Mi zapravo imamo 80 godina i 7 u isto vrijeme, i to jako dobro funkcionira. Vidim čitanje kao nešto što moram raditi, baš kao i on", izjavila je za britanski Vogue. Par je godinu dana ranije u tajnosti sklopio brak u jednom matičnom uredu u SAD-u jer im poslovne obaveze tada nisu dopuštale organizaciju vjenčanja iz snova.

Glumica iznimne, ne tako obične ljepote, međutim, i dalje gubi bitku sa samopouzdanjem. "Nikada nisam, niti ću ikada o sebi misliti da sam lijepa. Mislila sam da nisam dovoljno lijepa da bih bila zvijezda. Zvuči jadno i moj dečko me upozorio da bi ljudi mogli misliti kako sam bezobrazna što ovo sve govorim, ali jednostavno mislim da izgledam čudno. Ne želim ići u kino i pogledati svoj film, to ću napraviti prije. Ljepota činjenice da živiš u vlastitoj koži leži u tome da si ne moraš gledati u lice", ispričala je u intervjuu za The Sun. Zapravo, nedostaje joj tek realnosti. Anya Taylor-Joy danas pripada među najtalentiranije mlade glumice današnjice. Iako iza sebe već sad ima impresivnu listu hvaljenih filmova i serija, njezino najbolje tek dolazi.

