Nesretna životna priča poznatog glazbenika: Odao se drogi i alkoholu i saznao je da nije otac svojoj kćeri

Johann "Hans" Hölzel poznatiji kao Falco bio je poznata austrijska zvijezda osamdesetih i sa prodanih 20 milijuna albuma i 40 milijuna singlova bio je najprodavaniji austrijski pjevač ikada. Sa skladbom "Rock Me Amadeus" došao je na broj 1 na Billboardovoj ljestvici 1986. godine i tako je postao jedini izvođač u povijesti koji je postigao hit broj jedan s pjesmom na njemačkom jeziku u Americi. Falco je u ranom djetinjstvu pokazao izniman glazbeni talent i za svoj četvrti rođendan dobio je dječji glasovir, a godinu dana kasnije, njegov rođendanski dar bio je gramofon na kojem je slušao Elvisa Presleya, Cliffa Richarda i Beatlesa. Tada je počeo pokazivati interes da postane pop zvijezda.

Sa 16 godina pohađao je Bečki konzervatorij, ali je ubrzo je odustao od toga i sa 17 godina odlazi na odsluženje vojnog roka. Kasnih 70-ih bio je aktivan na glazbenoj sceni u Beču i postao je zvijezda tamošnjeg noćnog života. Svirao je bas gitaru u nizu bendova pod raznim pseudonimima, uključujući pseudonime "John Hudson" i "John DiFalco". Kako mu je rasla popularnost tako je rasla i njegova ovisnost o alkoholu i drogi i oni koji su ga poznavali kažu da je Falco bio kompleksna osoba i bio je jako ambiciozan, ekscentričan, egoističan i duboko nesiguran. Njegovi suradnici pričali su kako je često bio toliko pod utjecajem alkohola da nije bio u stanju snimati niti pisati pjesme.

Menadžer i suradnici su ga preklinjali da potraži pomoć, ali on je to odbijao. Bio je na glasu kao veliki zavodnik, a u vezi s Isabell Vitković 1986. godine dobio je kćer Katharinu. Isabell i Falco su se vjenčali 1988. godine i taj brak nije dugo potrajao i Falco je vjerovao kako je on Katharinin otac. U dobi kada je djevojčica imala sedam godina napravljen je test očinstva koji je dokazao da on nije otac djevojčice.

Katharina je imala 12 godina kad je Falco preminuo, a 2008. godine objavila je knjigu pod nazivom "Falco rat mein Vater" (Falco je bio moj otac). Falco je preminuo 6. veljače 1998. godine od posljedica teških ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći. Samo 13 dana prije svog 41. rođendana svojim automobilom marke Mitsubishi Pajero sudario s autobusom na cesti koja povezuje gradove Villa Montellano i Puerto Plata u Dominikanskoj Republici.

Njegov menadžer i najbolji prijatelj Hans Reinisch 19 godina nakon Falcove smrti u jednom je dokumentarcu progovorio o zadnjim danima njegovog života. Ispričao je kako je Falco u tom periodu bio nesretno zaljubljen te kako je šest tjedana prije nesreće upoznao lokalnu djevojku Selinu koja je živjela u obližnjem mjestu Cabarete.

- Falco se čak preselio da bi joj bio bliže, no njezin otac, načelnik tog mjesta, bio je protiv njihove veze. Zbog Falcove divlje prošlosti zabranio je da se viđaju, a ona je poslušala oca. Falco je zbog toga ponovno počeo konzumirati narkotike, iako je prije toga bio čist pune dvije godine. Prije nesreće, tri dana u komadu je pio i drogirao se - ispričao je Hans u dokumentarcu, a obdukcija je pokazala da je Falco u krvi imao 1,5 promila alkohola te tragove kokaina i marihuane.

