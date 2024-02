HRT je ove godine uveo drugačije glasanje na Dori, evo o čemu se radi

Finale Dore je pred vratima, a u njemu ćemo saznati pobjednika i predstavnika Hrvatske na ovogodišnjoj Euroviziji u Švedskoj. Za prestižnu statuu Dore i ovu titulu bori se 16 natjecatelja sa svojim pjesmama, a oni su: Natalie Balmix i "Dijamanti",Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i "Vodu piti trizan biti", Lana Mandarić i More, Boris Štok i Can We Talk, Stefany i "Sretnih dana dat' će Bog", Pavel i "Do Mjeseca", Saša Lozar i "Ne plačem zbog nje", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Let 3 i "Baba Roga", Alen Đuras i "A Tamburitza Lullaby", eugen i "tišine", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i "Gasoline" i Vinko i Lying Eyes.

Ova imena izabrala su kroz dvije polufinalne večeri u kojima su glasovati mogli samo gledatelji svojim pozivima i porukama. U polufinalima u četvrtak i petak nastupilo je po 12 kandidata, a dalje ih je prošlo po osam.

HRT je promijenio način glasovanja ove godine, a to se može vidjeti i u tome kako će ono biti odigrano večeras, u finalu. Naime, u finalnoj večeri glasaju i žiri i gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Odnos ukupno dodijeljenih bodova žirija i publike bit će 50%:50%. U slučaju izjednačenog rezultata nakon glasanja ocjenjivačkih žirija i gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka pobjednička pjesma bit će ona koja je dobila više glasova gledatelja.

Valja istaknuti i da bodove žirija dodjeljuju četiri domaća i četiri međunarodna. Domaći žiriji glasat će iz HRT-ovih centara Split, Zagreb, Rijeka i Osijek, a međunarodni žiriji javit će se iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda.

VIDEO Martin Kosovec na Dori je izveo svoju novu pjesmu