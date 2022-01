Zrinka Cvitešić se pohvalila novim priznanjem, čestitala joj i ministrica Brnjac: 'Jednostavno najbolja'

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić (42) pohvalila se novim priznanjem. Naime, osvojila je nagradu za najbolju glumicu na Madrid International Short Film Festivalu za ulogu u filmu Josepha Piersona, 'What's This Country Called Now?'.

Zrinka je na društvenim mrežama objavila fotografiju s festivala uz koju je napisala stihove pjevačice Britney Spears 'Ooops we did it again', a ubrzo su se nanizale brojne čestitke.

"Ma bravo", "Fenomenalno, čestitam od srca", "Bravo Zrinkica", "Najbolja", "Svaka čast", "Radosna i prelijepa vijest", poručili su joj pratitelji među kojima je i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Krajem prošle godine, Zrinki je pripala i godišnja nagrada za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu koju dodjeljuje Hrvatski kulturni klub, a tada se zahvalila bivšoj predsjednici Kolindi Grabar- Kitarović.

– U prvom redu malo mi je neugodno jer sam išla provjeriti i uvjerljivo sam najmlađi primatelj ove nagrade u povijesti Hrvatskog kulturnog kluba, pa mi je malo neugodno jer ima ljudi koji su to trebali dobiti puno prije mene. Mislim da su me obvezali da se moram sada još više truditi i još više to zaslužiti – izjavila je glumica za HRT nakon što je primila nagradu. Kasnije je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj prima čestitke od bivše predsjednice. -Bila je prva koja me nagradila za te moje koračiće van Hrvatske…bila je prva i jedina iz tih najviših krugova koja me došla vidjeti u London na daskama koje život znače….I opet je tu….Žena ženi- napisala je glumica.

Inače, Zrinka je od 2014. godine u vezi sa šest godina mlađim nogometašem Nikom Kranjčarem, a detalje iz privatnog života rijetko otkriva.

VIDEO Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže