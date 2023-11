Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar imaju razlog za slavlje: U obitelj slavnog para stigla prinova

Jedna od najpoznatijih domaćih glumica Zrinka Cvitešić (44) koja godinama gradi karijeru van granica Lijepe naše, razveselila je pratitelje na društvenoj mreži Instagram. Naime, u obitelj naše glumice stigla je prinova! Sretnu vijest objavila je fotografijom na kojoj uz svoju ruku drži i maleno stopalno novorođenčeta. - Voli te teta - napisala je uz opis uz prigodne stihove pjesme 'Perfetto' Erosa Ramazzottija i hashtagove 'Lota', 'teta', 'novi život', 'beba', sreća'... Iako glumica nije objavila nikakve druge detalje, zato što privatnost već dugi niz godina čuva od očiju javnosti, domaći mediji pretpostavljaju da je njezina sestra Dinka donijela na svijet bebu. Neki su zabunom čestitali Zrinki i njezinom dugogodišnjem partneru bivšem nogometnom reprezentativcu Niki Kranjčaru što su postali roditelji. - O moj Bože, čestitam, predivna ženo! Bit ćeš odlična majka', 'Čestitke tebi i Niki, samo su neki od komentara pratitelja koji nisu dobro pročitali opis fotografije, a Zrinka im jer objasnila da nije postala mama već teta. - Hahahaha, ja sam teta, moja prijateljice', kazala je lijepa Zrinka.



Ako se prisjetimo, glumica Zrinka Cvitešić i bivši nogometaš Niko Kranjčar u ljubavnoj vezi su od 2014. godine, a detalje privatnog života, kao što smo već ranije rekli, čuvaju dalje od očiju javnosti. Par već godinama živi na tri lokacije - Zagreb, Brač i London gdje Zrinka gradi inozemnu karijeru. Zadnju ulogu ostvarila je u britanskoj seriji 'The Power', u kojoj je utjelovila jedan od glavnih likova. Zrinka je prije Nike bila u šestogodišnjem braku s glazbenikom Hrvojem Rupčićem, a on iz braka sa Simonom Fistrić ima kćer Loru. Upoznali su se 2012., ubrzo nakon što se Niko razveo od bivše supruge.

VEZANI ČLANCI:



- Samo ću dodati da nije više samo London - Zagreb, nego je London - Zagreb - Brač. I to najviše London - Brač. Pretprošle godine sam bila sedam mjeseci, na Braču smo živjeli i to mi je bilo predivno, tako da evo to je sad nekakva kombinacija koja i je luda, ali funkcionira - iskreno je kazala za nekadašnji RTL Ekskluziv. Niko se nadovezao i rekao da će joj biti podrška u svemu i gdje god ona odabere da njemu odgovara za život. - Sve što ona hoće, ja sam joj podrška, vrlo jednostavno - objasnio je.

Matija iz mjesta Tužno tetovirao na ruku crkvu, gorice i naziv svog sela: 'Potaknula me velika ljubav'