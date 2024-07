Zoran iz 'Braka na prvu' nakon prekida s Hedvigom otkrio kako je opet zaljubljen

U trećoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" Hedvigu Tandaru i Zorana Babovića stručnjaci su vidjeli kao idealan par, a mislili su to i gledatelji ovog RTL-ovog showa jer su Hedviga i Zoran i nakon showa nastavili svoju vezu. Bila je to veza koju su održavali na daljinu i nije bilo nikakve drame, no cijela priča nije imala sretan kraj jer su na kraju ipak prekinuli. Hedviga je komentirala kako su razlog tomu bile nepremostive razlike. Zoran je sada za RTL ispričao kako je Hedviga bila divna djevojka, kao i njezina obitelj koju je upoznao.

"Nama se u eksperimentu dogodila kemija, no kako smo izašli iz tog balončića u stvarni život jednostavno smo shvatili koliko smo različiti, a posebno nam je zasmetala da daljina, Novi Sad – Zagreb. Nastavili smo se viđati, no razlike su bile sve veće i veće, i ta daljina je odlučila svoje'', ispričao je Zoran za RTL. Rekao je kako su se prijateljski razišli i nakon što je show završio i kada je došao kraj ovog sociološkog eksperimenta, shvatili su da nisu tako kompatibilni kako su mislili.

"Vidim da je sada sretna i zaljubljena i jako mi je drago zbog toga. Jednostavno ona nije bila ono što sam ja tražio, niti obrnuto'', ispričao je Zoran i priznao kako je opet zaljubljen. Svoju novu djevojku upoznao je prije godinu dana na jednom festivalu u Novom Sadu i od tada su nerazdvojni.

''Sretni smo i zaljubljeni, evo ove smo godine zajedno ponovno zajedno posjetili isti festival, no ovaj put kao par'', sretno priznaje Zoran. S djevojkom je nedavno bio na odmoru u Splitu gdje su uživali i svidio im se grad jer ima dosta mjesta za izlaske pa su preko dana uživali na plažama, a navečer u izlascima. U showu "Brak na prvu" pokazao je svoju zavidnu liniju koju i dalje uspješno održava redovitim treninzima. "Trudim se imati pet, šest treninga tjedno, utezi, teretana... Koliko mogu se pridržavam i zdrave prehrane. Od toga nisam odustao zadnjih deset godina", ispričao je Zoran.