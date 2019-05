Zoran i Lidija Šprajc otpratili sina na maturalnu večer: 'Ponosni do neba!'

Jedan od najcjenjenijih televizijskih voditelj i urednika Zoran Šprajc kojeg gledamo u vrlo popularnom RTL Direktu i njegova supruga Lidija Šprajc s ponosom su pokazali sina maturanta - Mirona!

Na Facebook profilu Lidije Šprajc objavljena je zajednička fotografija nje, sina Mirona i Zorana kako poziraju u izdanju za maturalno večer.

- Još jedan maturant! Ponosni do neba! - napisala je ona.

Foto: Facebook screenshot

Inače supružnici Šprajc ponosni su roditelji troje djece - najstarije kćeri Franke te sinova Mirona i Darjana. Osvajač Večernjakove ruže priznao je svojedobno da njegova djeca ne prate RTL Direkt.

- TV je za njih medij prošlosti, ali svjesni su moje popularnosti zahvaljujući novinskim naslovnicama, komentarima njihovih vršnjaka i videoklipovima koje se vrte na društvenim mrežama. Na sreću, moja slava nije im udarila u glavu, vjerojatno jer su se rodili s mojim licem na ekranu pa im to nije ništa posebno. A i meni je mnogo važnije da se sa mnom deset sati znoje dok montiramo namještaj za njihovu sobu nego da mi se dive zato što sam neka TV zvijezda - objasnio je jednom prilikom za Večernji list i dodao kako ih ne tjera da čitaju ili gledaju vijesti.

- Internet je njihov dnevnik koji ih vodi od Australije do Amsterdama. Već sad imaju prijatelje po svijetu, a svijeta još nisu kako treba ni vidjeli. I nisam siguran koliko žele ostati u ovoj državi da bi im bilo važno što se u njoj događa. No gdje god bili, shvaćaju da su za uspjeh najvažniji rad i znanje. Čak i u Hrvatskoj. I to je najvažnije i na to sam najviše ponosan - rekao je Zoran.

Pogledajte kakve maturalne haljine su nosile naše i hollywoodske zvijezde.