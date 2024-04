Znate li tko su oni? Nakon 'Big Brothera' bili su u vezi, a onda su prekinuli i sada žive potpuno drukčije živote

Zdravko Lamot, jedan od natjecatelja 'Big Brothera' kojeg mnogi Hrvati pamte pojavio se na proslavi 20. rođendana RTL-a. Stigao je u društvu bivše natjecateljice Marine Bajlo, s kojom se pisalo da je u vezi u vrijeme najveće popularnosti. Marina i Zdravko sada imaju svoje obitelji i povukli su se iz javnosti, a čini se da nisu ostali u lošim odnosima nakon showa.

14.04.2005., Zagreb - U hotelu Sheraton odrzana je revija popularnog dizajnerskog dvojca eNVy room. Zdravko Lamot, Marina Bajlo. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Zdravko Lamot bio je jedan od natjecatelja u reality showu Big Brother prije 20 godina. U showu je proveo 100 dana i tada su ga zbog frizure i plave kose mnogi uspoređivali sa slavnim nogometašem Davidom Beckhamom. Nakon showa bavio se modelingom, snimao je i reklame, imao je izlete i u glumu te je u jednom trenutku snimio s kolegama hrvatsku inačicu Jackassa, Viva La Bam i skrivene kamere i ponudio je to jednoj TV kući, ali nije bilo novca da se projekt do kraja realizira.

U showu se zbližio s natjecateljicom Marinom Bajlom, a nakon showa ostao je u bliskom kontaktu s pobjednikom Sašom Tkalčevićem. Zdravko je upravo na Sašin prijedlog odlučio napustiti Hrvatsku i poput Tkalčevića okušati sreću u Švedskoj.

Zdravko je prije nekoliko mjeseci dao intervju za Story u kojem je otkrio neke nove detalje o svom životu. Naime, četiri godine je živio u Švedskoj, a sada je rekao kako želi imati posao dalje u Švedskoj no raditi iz Hrvatske. Kaže da tako sada živi putuje u Njemačku, Dansku i Švedsku kad treba.

- Nisam pravi intervju davao već nekih 10-ak godina i sve što se čita o meni zapravo je stara vijest pa ću sad ispričati kako stvari stoje. Ne bih došao u Švedsku da nije bilo Saše, pomogao mi je puno u početku. U roku dva tjedna krenuo sam od vrata do vrata i našao prvi posao nakon, recimo 10 dana. Pronalazak posla preko LinkedIna tamo ne pali, jedino ako si stručnjak u IT-ju. Za marketing više manje moraš znati švedski jezik. Nakon 6-7 mjeseci pokrenuo sam 'Super baku u Švedskoj', stranicu na kojoj se prodaju domaći proizvodi za naše ljude koji su gore. Kroz 'Super baku' sam upoznao jako puno ljudi u Švedskoj, u Stockholmu, najčešće su to bili ljudi s Balkana koji ondje žive. Kako sam se prije bavio marketingom, pokrenuo sam stranicu u mjesec dana i skupio par tisuća ljudi i dosta dobro smo radili. U međuvremenu pokrenuli smo i brend za švedsko tržište 'HoneyLab.se'. To nam je bio cilj, kroz naše ljude sam se uspio okrenuti švedskom tržištu, imali smo med za kašalj, pa za imunitet, energiju... Stvorili smo brend, sve smo dizajnirali i krenuli raditi. Ali u Švedskoj je izazovno raditi ako ne radiš velike količine, moraš biti uporan, teško je otvoriti vrata s novim prehrambenim proizvodima i uz to propagirati zdravlje. Šveđani obožavaju organsko, ali za sve se mora imati certifikat i to je kod naših ljudi teško nabaviti. Eko proizvodnja im nije isplativa - rekao je bivši stanar Big Brother kuće i otkrio da bi Facebook stranice svojih brendova sada nekome prepustio jer je on prešao u telekomunikaciju.

VEZANI ČLANCI:

- Da, prepustio bih to nekome tko želi. Poznanstva su mi otvorila vrata ovome čime se sad bavim pa sam prešao u telekomunikaciju i sad imamo uspješnu firmu koju vodim, gradimo internet mrežu, optički fiber. Diplomirao sam telekomunikaciju na Prometnom fakultetu u Zagrebu i nikad nisam radio u struci, a sada sam se našao u situaciji da gradimo telekomunikacijsku mrežu po Europi. Radim najmanje u Švedskoj trenutačno. Ima me posvuda, u Danskoj, Njemačkoj... Ekipa je na terenu, najviše ljudi imamo iz Hrvatske, a posao je vrlo dinamičan i pokretan, drugim riječima laptop u ruci.

Lamot je u međuvremenu postao otac, pa komentira i kako raste njegov sin Noel.

- Noel je došao i promijenio nam se život. Svi su nam govorili 'vidjet ćeš kad dobiješ dijete'. Ali dok ti to ne doživiš osobno, ne znaš. To je nešto prekrasno. Prednost je u tome što Švedska nudi apsolutno sve od početka za dijete do 18. godine, što se tiče obrazovanja i školovanja. I medicinske skrbi. S te strane je super, ali tek je prva godina prošla. Noel je mix mame i tate, bit će veliki avanturist. Sve ga zanima. Još i ja skupljam dojmove. On jako brzo upija jezik sad pa bi mogao govoriti i švedski, hrvatski i engleski, ali mi razmišljamo o Hrvatskoj jer nam je tu obitelj i prijatelji. U Švedsku smo išli zbog posla i ostvariti neke prilike. Prilike smo ostvarili, povukli smo ih u Hrvatsku i vjerujemo da ćemo sad ovdje moći nastaviti život. Sin kad odraste može otići u Švedsku, ma gdje god želi. Cijeli svijet mu je otvoren. Slobodan je biti što god i gdje god hoće.

Jedna od natjecatelja prvog 'Big Brothera' bila je i Marina Bajlo. U showu je došla do samog finala, a pobjeda joj je izmakla za dlaku te ju je odnio Saša Tkalčević. U medijima se puno pisalo o njenom odnosu sa Zdravkom Lamotom, a oni su i potvrdili vezu, no ljubav nije potrajala. Isto tako se šuškalo i o simpatijama Alena Macinića prema njoj dok su bili u Big Brother kući. Domaćim medijima u to vrijeme proširila se i priča da se Marina preselila u Zagreb zbog Lamota.

GALERIJA Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

- Zdravko mi zaista puno znači, mnogo mi pomaže i često je kod mene. Super nam je zajedno, izvrsno se slažemo, uživamo u zajedničkim trenucima. Naravno da tu postoje i emocije, no oboje smo mladi i zasad nismo za ozbiljnu vezu. Ovakav nam odnos savršeno odgovara - rekla je tada.

Neko vrijeme radila je na televiziji, a nakon što je na prijateljski način završila vezu sa Zdravkom, vratila se u Pulu. U rodnoj Puli počela je raditi u obiteljskom kafiću.

- Big Brother mi je pomogao jer sam upoznala svijet estrade koji inače ne bih imala priliku upoznati. Nosila sam neke revije i završila školu za radijskog i tv-voditelja - rekla je u svojedobno te dodala da se više u show ne bi prijavila. Marina se u međuvremenu udala, te je postala majka jedne djevojčice. Na društvenim mrežama se ne oglašava redovito, te samo pokazuje neke sitnice iz privatnog života. Na fotkama koje je do sad objavila vidi se da se nije puno promijenila od kada se natjecala u Big Brotheru, te još uvijek ima plavu boju kose.

VIDEO Sjećate se prvog pobjednika Big Brothera? Saša sada živi u Švedskoj i izgleda dosta drugačije