Našeg pjevača i njegovu suprugu spojila je ljubav prema vjeri, rijetko ju viđamo, a evo kako izgleda

Radijski voditelj i glazbenik Tomislav Marić, umjetničkog imena ToMa, široj je javnosti postao poznat prije nekoliko godina, kad se prvi put predstavio na pozornici Dore s pjesmom "Ocean of Love". Odmah godinu poslije stao je na istu pozornicu i sreću okušao s pjesmom "In the Darkness", a publika je nakon toga jako zavoljela ovog mladog kantautora iz Livna kojeg sada gledamo u 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Od 2021. godine je u braku, a njegova supruga Marina ne pojavljuje se često u javnosti, pa je mnoge iznenadilo kada se s njom pojavio na jednom eventu u Zagrebu.

Marić je ranije otkrio kako je započela njihova ljubavna priča.

- Marinu sam upoznao u crkvenom zboru u Splitu. Mi smo dokaz kako se u životu nekad stvarno znaju dogoditi neke čudne slučajnosti. Možda čak nisu niti slučajnosti. Ja sam iz Žepča, ona iz Trogira. Međutim, prvi put kad je došla upoznati moje roditelje je upoznala i moju baku. Ona je zapravo glavni akter ove priče. Kroz razgovor se ispostavilo da je nekad davno, prije šezdesetak godina frcnula koja iskra između moje bake i Marininog djeda. Naravno od iskrica ništa kasnije nije bilo. Ali, sudbina je tu zaista odradila svoje pa volim reći kako su te iskrice malo sačekale dok se Marina i ja nismo upoznali - rekao je za Dnevnik.hr.

Nama je prošle godine priznao da mu je supruga najveća podrška.

- Marina mi je puna podrška, oslonac, osoba koja razumije i sluša. Želim svima da to iskuse.

Tomislavova supruga se isto bavi glazbom, a po struci je glazbena pedagoginja.

Tomislav i Marina zajedno su od njegove 18. godine. Pred oltar su stali 2021. godine, prvi put kod matičara u srpnju, a potom i u crkvi krajem kolovoza.

