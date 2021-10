Životna priča Clinta Eastwooda napeta je poput njegovih filmova: 'Zaradio sam svaku mrvicu kruha koju sam pojeo'

Uvijek sam zastupao teoriju da su glumci koji mole svoju publiku da ih voli u mnogo lošijoj situaciji od glumaca koji jednostavno kažu: ‘Ako vam se ovo ne sviđa, pazite kako zatvarate vrata pri izlasku jer bi vas mogla udariti u stražnjicu!’” Citat je to koji najbolje opisuje veličinu Clinta Eastwooda, redatelja i glumca koji je u 92. godini nedavno predstavio svoj novi film “Cry Macho”. Oproštaj je to jednog od najomiljenijih glumaca svih vremena koji tako završava impresivnu karijeru dugu 60 godina. U karijeri je osam puta nominiran za nagradu Oscar, a najprestižniji kipić u filmskom svijetu osvojio je pet puta. Kada je 2005. dobio Oscar za režiju filma “Djevojka od milijun dolara” u 75. godini, postao je najstariji redatelj koji je osvojio tu nagradu. Oscar je dobio i za najbolji film, a isto mu je pošlo za rukom 1992. s “Nepomirljivima”. Počasni je Oscar dobio 1995. godine.

U čemu je tajna njegova uspjeha? Možda ponovno u njegovu životnom stavu i zdravom načinu života. “Zaradio sam svaku mrvicu kruha koju sam pojeo”, stav je kojim se vodio u životu i radu. Naime, on pripada uskom krugu od svega trojice filmaša koji su imali potpun nadzor nad vlastitim filmovima i nisu morali odgovarati filmskim kompanijama. Druga dvojica su Charlie Chaplin i Woody Allen. Eastwood je rođen u San Franciscu u Kaliforniji kao sin Margaret Ruth, radnice u tvornici, i Clintona Eastwooda, metalskog radnika koji se zbog posla dosta selio. Ima škotsko, englesko, nizozemsko i irsko podrijetlo. Mali Clint je nakon rođenja dobio nadimak Samson jer je težio čak 5,2 kilograma. Cijelog je života bio jako vezan za majčicu, kako je zvao svoju mamu Ruth. S njom se telefonski čuo svaku večer sve do njezine smrti 2006. godine kada joj je bilo 97 godina.

Foto: PIXSELL

Odgojen je u “protestantskoj obitelji srednje klase”, a kao dijete se morao dosta seliti jer je njegov otac radio razne poslove duž Zapadne obale. Obitelj se skrasila u Piedmontu u Kaliforniji u njegovim tinejdžerskim godinama, gdje je završio srednju tehničku školu. Nakon srednje škole radio je na benzinskoj postaji, kao vatrogasac te svirao ragtime u baru u Oaklandu. Godine 1950. unovačen je u vojsku, ali se njegov avion srušio u Pacifik sjeverno od San Francisca. Nije bio teže ozlijeđen, ali je morao svjedočiti na saslušanju o uzroku nesreće. Zbog toga nije služio u Koreji kao neki iz njegove postrojbe.

– Uvijek se referirao na Korejski rat nadajući se da će svi zaključiti da se borio i da bi mogao biti neka vrsta heroja. Zapravo, bio je spasilac u Fort Ordu u sjevernoj Kaliforniji tijekom cijeloga svog vojnog roka – rekla je bivša Eastwoodova bivša partnerica Sondra Locke.

Eastwood je glumačku karijeru počeo kao glumac u epizodnim ulogama u filmovima B produkcije. Godine 1959. pružena mu je prva prava prilika, u televizijskoj seriji “Rawhide”. Postao je poznat u cijelom SAD-u u ulozi Rowdyja Yatesa kojeg će Eastwood u kasnijim intervjuima nazivati “idiotom iz prerije”. Prema priopćenju CBS-a, filmska tvrtka Universal-International snimala je u Fort Ordu kad je poduzetni asistent redatelja uočio Eastwooda i pozvao ga da se sastane s redateljem iako to osporava neovlašteni biograf Eastwooda Patrick McGilligan. Prema Eastwoodovoj službenoj biografiji, ključna je osoba bio čovjek po imenu Chuck Hill, koji je bio stacioniran u Fort Ordu i imao kontakte u Hollywoodu.

– Glumio je prilično amaterski. Nije znao na koju stranu da se okrene, ni na koji način da krene ili učini bilo što – kazao je redatelj Arthur Lubin, koji mu je predložio da pohađa tečajeve drame i dogovorio Eastwoodov prvi ugovor u travnju 1954. po cijeni od 100 dolara tjedno. Nakon potpisivanja ugovora, Eastwooda su kritizirali zbog ukočena ponašanja i govora kroz zube, što će mu poslije postati zaštitni znak.

Krajem 1963. Eastwoodov kolega iz Rawhidea Eric Fleming odbio je ponudu da glumi u talijanskom vesternu pod nazivom “Za šaku dolara”, koji je u jednoj udaljenoj regiji Španjolske snimio tada relativno nepoznati redatelj Sergio Leone. Eastwood je mislio da će film biti prilika za bijeg od imidža Rawhidea. Potpisao je ugovor s plaćom od 15.000 dolara za jedanaest tjedana rada, uz bonus – automobil Mercedes-Benz nakon završetka snimanja.

– U Rawhideu sam se užasno umorio igrajući junaka koji ljubi starice i pse i bio je ljubazan prema svima. Odlučio sam da je vrijeme biti antijunak – kazao je Clint. Eastwood je imao ključnu ulogu u stvaranju osebujnog vizualnog stila lika Čovjek Bez Imena, pa je Leone inzistirao na tome da Eastwood puši cigare kao bitan sastojak “maske” koju je pokušavao stvoriti iako nije pušač.

Film “Za šaku dolara” pokazao se prekretnicom u razvoju špageti-vesterna, s Leoneom koji prikazuje svijet s više bezakonja i pustoši od tradicionalnih vesterna te osporavanjem američkih stereotipa o zapadnjačkom heroju s moralno dvosmislenim antijunakom. Uspjeh filma učinio je Eastwooda velikom zvijezdom u Italiji, a on je ponovno angažiran za ulogu u drugom dijelu trilogije “Za dolar više” (1965.).

Foto: PIXSELL

Sva tri filma tzv. Dolarske trilogije počela su igrati u Americi 1967. godine i postali su hitovi, pogotovo “Dobar, loš, zao”, koji je u kinima zaradio osam milijuna dolara. Iako ih je publika voljela, kritika ih je sasjekla. Bio je to početak Eastwoodove borbe s kritičarima.

Status filmske zvijezde donijele su mu nove uloge, obično “žestokih momaka”. U filmu “U orlovu gnijezdu” iz 1968. bio je sporedni glumac uz Richarda Burtona, ali uz honorar od 800 tisuća dolara. Iste godine igrao je glavnu ulogu u filmu Dona Siegela “Cooganova prijevara”, u kojem je glumio usamljenog šerifa koji dolazi u veliki New York kako bi provodio zakon na svoj način. Film je izazvao kontroverze zbog prikaza nasilja, ali je označio suradnju Siegela i Eastwooda dulju od deset godina i postavio temelje za lik macho policajca kakvog će Eastwood glumiti u seriji filmova “Prljavi Harry”. Sljedeće godine okušao se u novim žanrovima. “Svi za Eldorado” (1969.) bio je vestern, ali i mjuzikl.

Godina 1971. pokazala se kao najvažnija godina u njegovoj karijeri. Režirao je i nastupio u glavnoj ulozi u trileru “Jeza u noći”, a utjelovio je i tvrdokornog policijskog inspektora Harryja Callahana u trileru “Prljavi Harry”. Bio je to najuspješniji Siegelov film, a lik Callahana ostao je vjerojatno najupečatljiviji Eastwoodov lik. Film je dobio još četiri nastavka. Rečenice poput “Samo naprijed, uljepšaj mi dan” i “Osjećaš li se sretnim, propalice,” ušle su u pop-kulturu i danas su mnogima prva asocijacija na Clinta Eastwooda. Nakon toga dobio je i ponudu da glumi Jamesa Bonda nakon Seana Conneryja, no odbio je jer je smatrao kako tu ulogu treba glumiti Britanac. Nakon što je krajem sedamdesetih glumio u hitovima “Čovjek iz San Fernanda” i “Bijeg iz Alcatraza”, u 80-ima je glumio većinom u ne baš uspješnim komedijama poput “Pink Cadillac”, pa se posvetio režiranju. Godine 1988. snimio je “Bird”, biografski film o Charlieju Parkeru. Eastwood se još jednom istaknuo početkom devedesetih, antivesternom “Nepomirljivi”, koji je režirao i pojavio se u glavnoj ulozi kao ostarjeli revolveraš kojeg je pregazilo vrijeme. U filmu su još nastupili Morgan Freeman, Gene Hackman i Richard Harris, a film je postavio temelje za vesterne kao Deadwood jer je doveo u pitanje ustaljene konvencije. Film je zaradio mnoge pohvale i odlično prošao u kinima. Nominiran je za devet Oscara, uključujući onog za najbolju ulogu. Osvojio je četiri. Nastavio je nizati uspjehe u devedesetima, a posebno valja izdvojiti “Mostove okruga Madison” iz 1997., u kojem je ostvario nezaboravnu ulogu s Meryl Streep. Nakon toga više se posvetio režiji i nizao uspjehe s filmovima poput “Zastave naših očeva”, “Pisma s Iwo Jime” i Oscarom nagrađenim “Djevojka od milijun dolara”.

Vjernost nikada nije bila jača strana filmske zvijezde. Bio je dva puta oženjen, a ima šest kćeri i dva sina s pet različitih žena: Kimber s Roxanne Tunis; Kylea i Alison s bivšom ženom Maggie Johnson; Scotta i Kathryn sa stjuardesom Jacelyn Reeves; Francescu Ruth, s Frances Fisher, svojom kolegicom iz “Nepomirljivih” i Morgana sa sadašnjom suprugom Dinom Ruiz. Najstarija kći Laurie Murray bila je posvojena nakon rođenja i nije javno poznato tko joj je biološka majka. Clint Ima i dvoje unučadi. Od 1976. do 1988. je živio s glumicom Sondrom Locke. Poznata je činjenica i kako je krajem osamdesetih bio gradonačelnik kalifornijskog grada Carmel.

Eastwood je audiofil, poznat po ljubavi prema jazzu. Njegova ljubav prema glazbi prešla je na njegova sina Kylea, sada jazz-glazbenika. Fitness fanatik, nikad nije pušio, osim u svojim filmovima.

– Uvijek se trudim naći zanimljive priče ili one jednostavno nađu put do mene. I dok je tako, nastavit ću stvarati filmove. Uvijek sam o sebi mislio kao o karakternom glumcu, nikada kao o nekoj filmskoj zvijezdi. I zato uvijek kada glumim ili radim neki film, kao da pokazujem djelić sebe. Možda je to način kako da sam sebe predstavim svima – rekao je glumac i redatelj.

