Alec Baldwin napao ženu koja ga je upitala zašto je ubio snimateljicu filma Rust

Tužan događaj na setu filma"Rust" glumca Aleca Baldwina čini se pratit će cijeli život. Naime, na snimanju filma ispaljen je metak koji je ubio snimateljicu Halynu Hutchins, a utvrđivanje odgovornost za ovaj događaj još traje. Nedavno je tako osuđena rekviziterka, a suđenje protiv Baldwina još traje. Ova situacija obilježila je glumca, a sada se pojavila i snimka koja je kod njega izazvala reakciju. Naime, glumac se sukobio s propalestinskom prosvjednicom koja je postala viralna na društvenim mrežama. Snimka koja prikazuje holivudskog glumca u kafiću objavljena je na X-u, a dosad je pregledana preko 3 milijuna puta. Na snimci se vidi Baldwin, koji plaća svoju narudžbu dok drži mobitel na uhu. Za to vrijeme osoba koja je snimala više je puta zatražila od glumca da kaže "Oslobodite Palestinu" kako bi ga ostavila na miru.

- Alec, možeš li molim te jednom reći 'Oslobodite Palestinu'? - vikala je žena koja je snimala glumca u inače tihom kafiću. - Zašto si ubio tu ženu? Ubio si tu ženu i nisi dobio zatvorsku kaznu? Nema zatvora, Alec - nastavila je. Baldwin je otišao do vrata kafića i izbjegao kontakt sa ženom koja je snimala, a potom je savjetovao članu osoblja kafića da pozove policiju te dodao da ga ta osoba uznemirava.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl