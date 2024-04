Zijo Valentino: 'Uvijek se začudim kada vidim koliko mladih ljudi zna naše pjesme'

"Samo sklopi okice", "Volim te još", "Oka tvoja dva" samo su neki od brojnih hitova grupe Valentino koji će se moći čuti u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu 20. travnja, a ovaj koncert najavio nam je frontmen benda Zijo Rizvanbegović umjetničkog imena Zijo Valentino.

– Na koncertima koje smo u zadnje vrijeme imali dolazi miks naše starije publike, ali i mladih generacija. Mladih ima barem 50 posto, što je začuđujuće s obzirom na to da oni inače slušaju nove tipove glazbe. Valjda se to prenosi s koljena na koljeno. No naše pjesme su takve da se mogu naći još u puno života i u puno emocija – kaže i dodaje da isti miks publike očekuje i u Tvornici u kojoj je nastupio i prije dvije godine nakon duge pauze. Tada se moglo vidjeti da ih se publika baš zaželjela, a ovim koncertom žele nastaviti to druženje. A kako bi to druženje ostalo zabilježeno, frontmen benda kaže da će se koncert snimati.

– Ljudi, dođite da promuknemo zajedno – poručio je glazbenik publici, a ovaj koncert dio je i turneje "40+" kojom obilježavaju i svoju dugotrajnu karijeru koju su započeli prije toliko godina. Bend je na počecima dugo tražio frontmena te su čak dali i oglas u novine, a Zijo priznaje da je razlog tome što on nije želio pjevati.

– Tu sam se zeznuo, nisam prepoznao signale – kaže pa objašnjava da je slučajno postao pjevač. Naime, svoje prve pjesme bend je snimio s drugim vokalom, no kada je trebalo snimiti spot, pjevač im je odbio suradnju.

– Svoj prvi spot snimio sam otvarajući usta na tuđi glas, to je bio odličan spot za to doba – kazao je te dodao da je ono što je njega tada palilo bilo sviranje i orkestracija. – Vokal je u toj prvoj fazi bio nužno zlo – objašnjava. Osvrnuo se i na pjesmu "Volim te još" koja je bila prvi veliki hit ove grupe u čijem je stvaranju sudjelovao i Goran Bregović. Bi li pjesma uopće bila hit bez njegove pomoći?

18.10.2022., Zagreb - Zijo Rizvanbegovic, gitarist i osnivac grupe Valentino. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Pjesma je bila već snimljena, ali kad sam snimao prvu ploču, bio sam bez novca. Ukrao sam luksuznu torbu u kojoj je bila kazeta s tom pjesmom i uputio se u Zagreb te su pjesmu odmah prepoznali i prihvatili, a nakon toga smo počeli raditi i cijelu ploču – istaknuo je pa ispričao kako je izgledalo snimanje pjesme "Volim te još" i u kojem je trenutku došao Bregović.

– U taj prostor, studio gdje smo snimali, dolazili su svi umjetnici, naravno i Goran. On je došao vidjeti što se radi, a ja nisam želio da dođe jer je bio najpopularniji, bio je već autoritet. To je bio studio koji je držao njegov basist. On je došao poslušati neku pjesmu na kojoj smo radili, pustili smo ih još nekoliko, a onda je on sam zatražio da pustimo "Volim te još". Kad ju je čuo, rekao je: "Kakav je ovo bas?" Potom je sam ušao u studio i snimio neki luđački bas na tu pjesmu. Nakon toga bilo je puno tehničkih problema s trakom i on se dosjetio kako da to pobijedimo. Trebalo je još snimiti udaraljke pa je Goran smislio i kako da to snimimo, a da ne koristimo bubanj. Sve je to ušlo u funkciju i pjesma je završena – prisjetio se Zijo te dodao da su nakon tri mjeseca čuli svoju pjesmu u eteru, no da su ih predstavili kao zagrebački bend. Zijo se prisjetio i suradnje s Amilom Sulejmanović, poznatim bek vokalom tog vremena, koji im je također pomogao na toj pjesmi.

– Tad kad smo snimali nije bilo autotunea, vježbali smo dugo kako bi sve zvučalo dobro. U trenutku kada je ona došla, ja sam se mučio s gitarom. Ona je imala dobru energiju i predložio sam joj da to krenemo snimati. Imala je čudnu boju i pjevala je cijeli dan, nije mogla pogoditi. I u jednom momentu rekli smo da je to to – ritmički, pravi ženski vapaj. Fenomenalno je ispalo – ispričao je detalje o svojim početcima. Grupa je potom nastavila puno raditi, nastupati i snimati i to je trajalo do rata. Pred rat Zijo se bacio u ugostiteljstvo, a kada je počeo rat, otišao je u Amsterdam.

– Ništa nisam imao, nisam imao sredstava za život tada. Izbjeglica sam bio. Došao sam iz dobre pozicije i odjednom postao broj. Bio sam totalno zbunjen, bila je to jedna nova realnost. Ali to nas je ojačalo – istaknuo je te dodao da priprema jedan autobiografski koncert na kojem će svirati i pričati o detaljima iz svog života. No posebno zanimljiv je i jedan detalj iz njegova privatnog života. Naime, kao člana poznatog benda često su ga pratile obožavateljice, a svoju suprugu, glumicu Martu Keler upoznao je tijekom gostovanja u jednoj emisiji.

– Ona je isto štovala moj lik i djelo i baš tražila da u emisiji bude kad i ja. Kemija je odmah prostrujala. Nakon emisije smo otišli kod Milića Vukašinovića, ja sam pazio da joj ode zadnji prijevoz pa smo otišli u moj stan na druženje. Poslije nam se dogodila i veza i ljubav i dijete – kazao je te dodao da sin Gordan nije naslijedio njegove talente. No naslijedio je neke glumačke talente, ističe ponosni otac.

