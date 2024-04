Bolesna Kate Middleton prvi put javno se oglasila nakon što je otkrila svoju dijagnozu: 'Šokirani smo i tužni'

Princeza od Walesa bori se s teškom dijagnozom, no čini se da se polako vraća na posao. Naime, sada se javila na X-u (bivšem Twitteru), gdje se obratila žrtvama napada nožem u Sydneyu. To je njena prva javna objava nakon što je otkrila da ima rak.

– Šokirani smo i tužni zbog užasnih događaja u Sydneyju. Naše misli su s voljenima onih koji su preminuli, onima koji su pogođeni ovom situacijom i herojima iz hitnih službi koji su riskirali svoje živote kako bi spasili druge – piše u objavi koja je potpisana slovima W & C, kojima se inače pod objavama potpisuju princ William i Kate Middleton.

Inače, majka Kate Middleton, Carole Middleton navodno čini sve kako bi zaštitila svoju kćer od saznanja da je obitelj u financijskim problemima. Kako piše britanski The Times, Carole i Michael, princezin otac, duguju gotovo 300.000 eura. Spomenuti medij tvrdi da Middletoni nisu uspjeli otplatiti neke poslovne dugove od prošle godine, točnije da nemaju dovoljno novca podmiriti račune tvrtki koja ih je savjetovala.

