Mitar iznenadio Anđelu ponudom: 'Osjećam neku moralnu potrebu da je zaštitim'

Koliko je nepredvidiv Survivor natjecatelji otkrivaju svakoga dana. Ovoga puta, nadasve neobičnu, ali i nelogičnu ponudu Anđeli će iznijeti Mitar. Naime, on će izjaviti da se pleme dogovorilo da se u slučaju gubitka na igrama za plemenski imunitet glasa za novopridošle članove tima. U razgovoru s Anđelom nešto će ga nagnati na to da se predomisli da njoj uputi svoj glas. Ali, to nije sve. „Razmišljao sam ako se bude glasalo za tebe, da ti ustupim svoje mjesto i da uđem u duel umjesto tebe“, reći će joj Mitar te objasniti da ona ne zaslužuje biti izglasana samo zato što je došla zadnja. „Osjećam neku moralnu potrebu da je zaštitim, jer smatram da ću se snaći u eliminacijama lakše nego ona“, izjavit će Mitar. Anđela će ga saslušati, ali i zaključiti da joj nisu sasvim jasne Mitrove namjere.

Za to vrijeme, natjecatelji plavog plemena spremaju se za novi zahtjevan dan u divljini i novu žestoku borbu protiv crvenog plemena. „Idemo na poligon s istom, ako ne i jačom energijom. Očekujemo nagradu i pobjedu“, kazat će Luka. Pobjedi se nadaju i u crvenom timu. „Ja sam uvijek za to da do pobjeda dolazimo strpljenjem i staloženošću, tako da se nadam da ćemo u igru ući koncentriraniji i staloženiji nego zadnji put i dokazati da smo bolji tim“, istaknut će Vesna.

Nagrada za koju će se natjecati ovoga puta je hrana - šumska salata, ćevapi, kajmak, bezalkoholno pivo… A da bi dobili nagradu moraju proći morski poligon te prvi osvojiti osam bodova.

Kojem će timu to poći za rukom, doznat ćemo uskoro u novoj epizodi Survivora.

