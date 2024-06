Zgodna liječnica progovorila o muško-ženskim odnosima: '‘S partnerom vam je isto kao i s kruhom'

Petra Meštrić, doktorica koju smo upoznali u showu "Brak na prvu" često na svom Instagram profilu progovara o muško-ženskim odnosima, a sada je podijelila svoje misli o tome kakve partnere tražimo.

- Imati problem na glas reći kakvog partnera tražimo je isto kao i doći u pekaru i reći: ‘Dajte mi bilo koji kruh‘ ili ‘Dajte mi kukuruzni kruh‘, a zapravo želite integralni. U oba slučaja nećete dobiti ono što tražite. Ni u partneru, ni u pekari. Normalizirajmo otvoreno verbaliziranje onoga što želimo, ma koliko god to nekonvencionalno bilo", napisala je Petra koja je pozirala uz bazen u poznatom šibenskom resortu.

Petra je nedavno imala još jedan zanimljiv status, kada je progovorila o životnim nedoumicama.

- Nakon uspjeha slijede i velika razočaranja jer, sve je to život - započela je influencerica uz uplakani emotikon, pa zahvalila na današnjim suzama. - Željela bih da normaliziramo činjenicu da je ok ponekad se osjećati loše. I ok je objaviti to na društvenim mrežama. I ok je osjećati se bespomoćno, tražiti razlog zašto... Ok je i ponekad i napraviti nešto da razveseliš druge ljude, a nisi morao, ok je, kad ne moraš, a napraviš, a možeš i da ne napraviš, na tebi je - nastavila je Petra, nakon čega se dotakla svog zalaganja.

- Ponekad se pitam što se ja u životu toliko trudim, toliko radim... Vidi li se to uopće? Prepoznaju li to ljudi? Barem oni koji bi "trebali" prepoznati. Za neke stvari u životu nema recepta, nema fakulteta, nema predavanja, nema literature, čak ni instruktora jer da ima ja bih sve dala da to doktoriram - ostala je misteriozna Meštrić.

Inače, Petra je i nedavno na Instagramu progovorila i o muško-ženskim odnosima.

- Često me pitaju za mišljenje o muško-ženskim odnosima. Ne znam je li to zato što netko smatra moje mišljenje relevantnim na tu temu ili zato što se ljudi jednostavno vole čuditi nečemu što je drukčije od njihovih svjetonazora - započela je Petra u opisu te dodala kako je ovo što slijedi isključivo njezino mišljenje i ne nameće ga nikome. - Ne želim ni na koga utjecati ni svojim stavom po ovom pitanju, jednostavno mislim da imam pravo na svoj stav u vezi sa stvarima koje se tiču samo i isključivo mene - upozorila je.

VEZANI ČLANCI:

- Gledajući u prošlost, muškarci su nekad bili lovci, oni koji su se brinuli da sve privrede za obitelj. Žene su bile nježniji spol. Problem je što su se danas te uloge zamijenile. Ako žena nema ‘lovca‘, ona mora sama postati taj ‘lovac‘, inače će umrijeti od gladi, je l'‘. Ako žena preuzme ulogu muškarca te postaje ‘lovac‘, osoba koja donosi hranu, novac na stol, čemu onda služi taj netko drugi koji ne obavlja svoju ‘dužnost‘? Uloge su se zamijenile, tj. žena je preuzela, uz svoju i ulogu muškarca, a on… Kako koji… Tako smo izmijenili tradiciju, one nekadašnje vrijednosti… Danas je žena jaka, samostalna, a muškarac? Muškarac je lijep. A što će meni lijep muškarac? - upitala je Petra.

VIDEO: U Zagrebu otkrili bistu Johnnyja Štulića, izradio ju je bubnjar Boris Leiner