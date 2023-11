Zet Nede Ukraden istetovirao njezin potpis: 'Napravio je to iz zahvalnosti'

Pjevačica Neda Ukraden (73) već je odavno poznata kao 'najseksi baka Balkana', a to koliko je posvećena svojoj obitelji nešto je manje poznato. Nedi je na prvom mjestu njezina kći Jelena i unuci Neda, Aleksandra i Dušan. Posebnu vezu ima i sa zetom Predragom Minovićem. Koliko je bliska sa zetom pokazala je i kroz to što mu je pomogla riješiti zdravstvene probleme.

- Inzistirala sam da ode na kliniku i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao bi oslijepiti na jedno oko. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo - izjavila je pjevačica za srpski Informer.

Nakon što su njegove tegobe nestale, Nedin zet zahvalio joj je se na poseban i neobičan način. Naime, on je istetovirao njezino ime.

- Ne zbog nekretnina koje sam mu prepisala, već iz zahvalnosti što sam mu pomogla kad je imao zdravstvene probleme - objasnila je ovaj potez Ukraden koja na sve načine pomaže kćeri, zetu i unucima.

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo obitelji mora se vratiti, nedostaje nam to u društvu - ispričala je Neda, a njezin zet pokazao je i koliko mu znači videom za njezin rođendan koji je objavio na društvenim mrežama.

VEZANI ČLANCI

Inače, popularna pjevačica izrazito je aktivna i na društvenim mrežama gdje se često javi obožavateljima. Osim toga, često daje i intervju, a nedavno je otkrila kako joj još uvijek gode komplimenti.

- Ženi nikad nije dosta komplimenata, a što se tiče tih desetljeća, ja ti ovako prijateljski savjetujem, nemoj to nikad više spomenuti. Znaš što, ja sam u najboljim godinama. Star si onoliko koliko se osjećaš, koliko imaš energije, vitalnosti, ljubavi, zdravlja, života. Ja sam rođena pod takvom zvijezdom koja prišti sva od energije. Dupli lav u suncu, ali zrelost donosi i jedan daleko pametniji stav u životu, kazala je Neda i odgovorila na pitanje kako izgleda kada se ujutro probudi u svom krevetu i je li i tada najseksi baka.

- Pa ja sam uvijek najseksi. Pa s tim se rodiš. Ne možeš ti sad kupit haljinu i bit jako seksi, kazala je i dodala kako za nju nema mirovine.

VIDEO Stigle divne vijesti: Lana Jurčević postala majka