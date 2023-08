Željko Samardžić o zdravstvenom stanju: Nisam obraćao pažnju na simptome, pripisivao sam ih umoru

Pjevač Željko Samardžić ispričao je novosti o svom zdravlju i otkrio je kako je dugo bio nemaran prema svom zdravlju i konstantni umor je pripisivao poslu, sve dok ga prijatelj nije nagovorio da ode kod liječnika.

- U to vrijeme sam puno radio i skoro da nisam obraćao pažnju na svoje zdravlje. Povremenu malaksalost i ostale simptome sam pripisivao umoru. Onako uz kavu, na prijedlog mog kuma, otišao sam kod njegovog prijatelja, vrhunskog doktora Bjelice, i rezultati analiza su pokazali da je taj dosadni "japanac" kriv za takvo moje stanje - ispričao je popularni glazbenik za Blic. Rekao je kako mu je sada zdravlje dobro.

- Sada sam odlično! Štitnjača je kao neka moderna pošast i dosta ljudi se susreće s tim problemom. Ali uz određenu terapiju sve se to vrlo lako i uspješno drži pod kontrolom. Barem je tako bilo u mom slučaju. - kazao je. U nedavnom intervju koji je dao za Večernji list rekao nam je i što je njegova najveća snaga, a što njegova najveća slabost.

- Rekao bih da je moja snaga to što mi je i slabost, ovisno kako se uzme. Ja sam emotivac i to mi pomaže da, eto preko pjesama dođem do srca ljudi. Mislim da svi mi u sebi nosimo svoj raj i pakao. Sve bombe ovog svijeta smiješne su naspram onih u nama. Zato pokušavam u sebi stvoriti jedan sklad i harmoniju da bih se osjećao onako kako volim i želim. - ispričao je pjevač.

Otkrio nam je tom prilikom i kakvu glazbu voli slušati. - Ja volim pjevati i skoro uvijek pjevam. Ponekad se dohvatim neke sevdalinke ili starogradske, a nekad dalmatinske, evergreena. Postoje i oni dani kada mi nisu sve ovce na broju i ne pjeva mi se. Uglavnom, slušam i volim razne stilove glazbe, ali mislim da ipak preferiram one s melodijom, harmonijom i prije svega dobar tekst. - rekao je Samardžić.

