Željko plakao na izbacivanju, a Toni je ovu damu poslao kući: 'Neka jako dobro procijeni svoje postupke'

Jutro na imanjima počelo je radno. Ivica i Ilona hranili su njegove golubove, a Zlatkova Bernardica odmah se bacila u pravljenje kolača kako bi ga impresionirala. Katica i Milena Ivi su pripremale burek, a Katica je priznala da joj još treba malo da se zaljubi pa savila burek u obliku srca. „Ne bojim se jer je Ivo rekao da Milena nije njegov tip žene i zato sam mirna“, kazala je Katica. U Ogulinu je stiglo vrijeme da Željko jednu svoju damu pošalje doma, a to mu je jako teško palo pa nije htio okolišati. „To će biti... Petra“, kazao je farmer pa se potpuno slomio i u suzama je grlio, „Velika prijateljica, ali nisam osjetio neke iskrice u sebi da bi bilo nešto između nas.“

„Zaista sam s njim ostvarila jednu posebnu komunikaciju, to će biti jedno novo prijateljstvo“, poručila je nasmijano Petra. Nakon što mu je Antonela spočitnula da se osjeća odbačenom na njegovoj farmi, Toni je za sve svoje cure pripremio zajednički zadatak – ličenje sobe. „Mislim da meni radna uniforma bolje stoji nego Antoneli... Bilo šta“, komentirala je Valentina pa Toniju na ruku bojom napisala „zauzet“. „Toni je i zauzet i oduzet. Kratko i jasno. Ja kad nekog ščepam, nema to više, ne puštam“, poručila je pa ga ljubila.

Nakon zadatka, vesela ekipa otišla je na kavu, a Antonela je otkrila kako je Valentinina ideja bila da odu u kafić gdje radi Tonijeva bivša. „Tako se postavila jer su Toni i ona zajedno i to je to“, dodala je Vivien. Nakon plivačkih instrukcija, izbacivanje čeka i Darka, a sve tri dame željele su ostati. Gabrijela je kazala kako mu ne može naći mane, Anamariji se svidjelo što je snalažljiv i komunikativan, a Brankica se priklonila njima. Farmer je ponovno javno priznao da se s Brankicom želi još više zbližiti: „Svom snagom se borim da ona ostane ovdje i da zajedno nastavimo život.“

VEZANI ČLANCI:

Nakon sekundi iščekivanja odluka je pala i kući ide Gabrijela, a oboje su se složili da će se ovo prijateljstvo nastaviti: „U mom srcu si uvijek!“ Ilija je svoje odabranice poveo na rijeku Zrmanju, a zatim im najavio da je i na njegovom imanju red na prvo izbacivanje. Iako se dvoumio, Mirjana je priznala da se s njim dogovorila da ona ide prva kući: „Ruža i Ilija izgledaju zaljubljeno od prvog dana, nema natjecanja kad se netko zaljubi na prvi pogled.“ Unatoč njezinim riječima, Ilija je kazao kako se ništa nisu dogovarali, no ipak je ispoštovao njezinu želju. „Mirjana je glumila, bila je tužna. U samim očima joj se vidjela tuga“, smatrale su i Marija i Ruža. Konačno je stiglo vrijeme da Zlatko kuša Bernardičine kolače, a ona mu ih je nosila. „Kad sam je vidio, gotov sam bio. Pao sam! Skoro mi je srce otkazalo“ priznao je. Na Antonijin nagovor, čak ga je i hranila.

Ivica je poveo svoje cure u polje kako bi mu pomogle s košnjom, a on im je pokazao kako se koristi ručna kosa. Amra je smatrala da ona zna bolje baratati oruđem, pa im je sve demonstrirala uz pjesmu. Nakon početnog straha, Ivica je pomogao i Iloni i Ivani da kose. Ivo je Katicu i Milenu poveo na svoje polje lavande, a druženje je prekinula voditeljica Anita Martinović. Katica joj je priznala da se jako dobro osjeća u Puli i da su se Ivo i ona jako zbližili, a i farmer je priznao da se počinje rađati neka romantična priča. „Počela sam vjerovati da ljubav postoji“, dodala je.

No idilu u polju lavande narušila je Anita iznenadnom vijesti – Ivi je dovela još jednu damu! „Došlo je do neočekivane situacije“, poručio je šokirani farmer. Toni i cure šetali su Vinkovcima, a Valentina i farmer međusobno su se hranili sladoledom. Antonela je i dalje smatrala da to među njima nije ljubav jer je prošlo premalo vremena. Toni je curama rekao kako se bliži prvo izbacivanje: „Kad ste došle, sve super... Drugi dan dobro, treći dan tenzije i problemi... Sam sebi sam rekao da je najbolje da vas sve tri pošaljem kući. Sve tri!“ „Mislim da je to Tonijeva istinska želja“, smatrala je Vivien, no farmer je ipak priznao da se samo šali.

Vivien mu je kazala da se već spakirala, a on je poručio da će ispoštovati njezinu želju. Antonela je priznala da joj je pao kamen sa srca što ona ne ide kući. „Toniju bih poručila da jako dobro procijeni svoje postupke prije nego što nešto ishitreno učini“, dodala je Vivien za kraj. „Nisam sretna, više bih voljela da je Vivien ostala“, kazala je Valentina. A tko je došao Ivi i stižu li i na ostala imanja nove gošće, pokazat će 'Ljubav je na selu', već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Omiljeni glumac iz 'Prijatelja' preminuo je lani, a prije smrti otkrio je kako je potrošio 9 mil. dolara pokušavajući ostati trijezan