Željka je u 'Život na vagi' ušla s 175 kg, skinula je 80 kg i vratila se u show i pokazala kako sad izgleda

U šestoj sezoni showa 'Život na vagi' upoznali smo Željku Matešu (42) koja je prije ulaska u show ispričala kako nije uspjela skinuti kilograme nakon trudnoće te da ima 175 kilograma. U show se prijavila sa željom da izgubi višak kilograma i postigne zdrave navike. Sudeći prema jučer prikazanoj novoj epizodi "Života na vagi" Željka je u tome uspjela. Naime, Željka kao natjecateljica šeste sezone došla je pružiti podršku i pomoć kandidatima osme sezone u finalnom tjednu.

Uz Željku u jučerašnjoj emisiji bili su i Ivan Krolo, pobjednik prve sezone, Dajana Milevoj iz sedme sezone, Šefica Sever i Dragica Ceković iz šeste sezone. Željka je bila najteža kandidatkinja šeste sezone, bilo joj je teško kad je izašla iz showa te poručila svima: „Stari život morate mijenjati da biste opstali novi vi.“ U razgovoru s Davorkom je Željka rekla: Meni kažu puno si toga ti napravila i ok jesam, jer skinuti 80 kilograma je izgubiti težinu čitavog jednog čovjeka, ali ja na to gledam tako da sam si ja sama stavila to na leđa. Nemoj se Davorka suzdržavati suza, plači ja sam se naplakala, ako mogu ja, možeš i ti, vjeruj mi. Koliko god smo kilograma natukle, tako ćemo ih skinuti. Same za sebe. Plači, plakat ćeš još puno. Kad mi se plače, plačem. I na poslu znam plakati. Željka je podršku dala i kandidatima prošle sezone showa i tada je iskreno priznala kako joj nije bilo lako kada je napustila show.

- Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu - priznala im je. Željka je sa svojom transformacijom nastavila je nakon završetka showa. U nešto više od dvije godine skinula je više od 80 kilograma i rekla je jednom prilikom kako je u životu počela uživati tek kad je skinula kilograme.

