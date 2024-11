Željka iz 'Masterchefa' napravila je veliku transformaciju i izgubila 25 kg, ovako izgleda sad

Željka Bleuš bila je jedna od finalistica showa MasterChefa 2021. godine. Željka je zadnje dvije godine dosta radila na sebi, predano je trenirala u teretani i u čak dvije godine potpuno promijenila svoj izgled. Simpatična Bleuš danas je prava ljepotica, a čini se da je i sama zadovoljna rezultatom koji je postigla.

- Moja transformacija još traje, a počela je nakon Masterchefa kada sam se uistinu dovela u vrlo ružno stanje. Smatram kako su me stres, ali i šok od silne popularnosti doveli do toga. Imala sam 98 kilograma kada sam odlučila da nešto moram napraviti po tom pitanju, a dosad sam smršavjela 25 kilograma. No sami kilogrami mi i nisu mi toliko bitni, puno mi više znači činjenica da sam traperice konfekcijskog broja 46 zamijenila sa 38 - ispričala je za Gloriju koliko je kilograma izgubila u zadnje dvije godine otkako je počela vježbati i promijenila je prehranu.

- Moje putovanje počelo je prije dvije godine sasvim slučajno. Uvijek se nadaš rezultatima, ali tek kad vidiš stare fotografije shvatiš što si napravila. Ne želim napisati koliko kilograma sam izgubila, dovoljno je da vidite sretno lice. Napokon mogu izgledati lijepo u radnoj odjeći, a ne poput torte. Ovo su dvije godine u jednom videu - napisala je Željka nedavno u objavi na Instagramu.

Željka je u Masterchefu ispala tik pred kraj showa nakon zadatka u kojem su ona, Ivan Temšić i Gorana Milaković Goge trebali kuhati za chefa Denija Srdoča koji je Kvarneru donio pre Michelinove zvjezdice. No, Željka nije dozvolila da joj ova situacija pokvari životni cilj. Fanovi showa zapamtili su je kako vedru osobu koja im je više puta izmamila osmijeh na lice. Bleuš je 2023. godine dobila kulinarsku stipendiju Coca-Cola HBC Adria dodjeljuje u sklopu projekta 'Raise the Bar', a koja joj omogućuje profesionalno usavršavanje na uglednim svjetskim učilištima kao što su Le Cordon Bleu, École Ducasse i ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

