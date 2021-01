Zdravko Škender prisjetio se sina koja je iznenada preminuo u 39. godini: 'Ostat ćeš voljen'

Pjevač Zdravko Škender na društvenim je mrežama podijelio dirljivu objavu koju je posvetio sinu Tomislavu, koji je iznenada preminuo u 39. godini.

''Vrime koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na tebe. Ostat ćeš voljen i nikad zaboravljen. Tvoj tata'' napisao je pjevač.

– Ne mogu to još uvijek prihvatiti, teško je, ali uz pomoć antidepresiva koje uzimam podnosim tu bol. U meni je, osim gorčine, i tuga koju do sada nisam osjetio u životu. To je ožiljak na mom srcu koji nikad neće zarasti – rekao je Zdravko za medije.

Tužna vijest u obitelji šibenskog glazbenika Zdravka Škendera o iznenadnoj smrti njegova 38-godišnjeg sina Tomislava potresla je bližnje, a o događaju je izvijestio na svom Facebook profilu.

– U dubokoj boli javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima tužnu vijest da je naš dragi otac, sin i brat, gospodin Tomislav Škender preminuo u petak 17. siječnja 2020. u 39. godini života. Ispraćaj dragog pokojnika bit će u četvrtak 23. siječnja u 11.20 sati na krematoriju na Mirogoju – stoji u osmrtnici koju je Zdravko objavio na profilu.

Sina Tomislava i kćer Kristinu pjevač je dobio u braku sa suprugom Anđelkom.

Šibenski pjevač u 80-im godinama prošlog stoljeća bio je jedan od najtiražnijih domaćih pjevača. Njegovi albumi dosezali su dijamantnu tiražu, a koncerti su se redali. Škendera proteklih godina nije bilo u medijima, no to ne znači da se povukao iz svijeta glazbe. Životna priča Zdravka Škendera poput filmske je priče.

Život mu se potpuno okrenuo kad je nakon teške prometne nesreće 1980. godine ostao paraliziran. No nije se predavao nego je snagom volje pobijedio sve prepreke. Prije nekoliko godina Škender je spominjao kako su mu čak četiri puta ukrali invalidska kolica ispred zgrade. No najviše ga boli, kaže, što mu je netko provalio u stan i ukrao najvažnije nagrade.