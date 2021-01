Najtužnija princeza opet je slomljena zbog suprugove afere i drastično je promijenila frizuru

Ubrzo nakon udaje za princa Alberta od Monaka princeza Charlene dobila je titulu najtužnije princeze jer se u javnosti rijetko smijala i oči su joj uvijek izgledale kao da će svaki tren zaplakati. Za princa od Monaka vjenčala se 2011. godine a nekoliko dana prije vjenčanja pokušala je pobjeći ali oduzeta joj je putovnica kako ne bi mogla napustit Monako. Na dan vjenčanja svi svjetski mediji prenosili su fotografije na kojima princeza ne skriva suze, za koje je kasnije tvrdila da su bile radosnice.

Mnogi su razlog njezinom takvom ponašanju pronalazili u brojnim aferama koje je Albert od Monaka imao i navodno se princeza bojala kako se njegov zavodnički duh neće smiriti u braku i zato je htjela pobjeći. Princeza je sada javnost iznenadila novim imidžom za koji mnogi smatraju da je njezina reakcija na novi sudski poziv njezinom suprugu za utvrđivanje očinstva. Charlene je odlučila izbrijati dio glave i pokazala je svoju novu punk frizuru nakon novih optužbi jedne Brazilke kako je 2005. godine ostala trudna s princom od Monaka.

The Nakon što je rodila djevojčicu ova Brazilka je preklinjala princa da se upozna s kćeri što je on odbio i negirao je da je otac djevojčice. Zahvaljujući dokazima o njihovim susretima i druženju koje je trajalo neko vrijeme i kroz koje je i putovala s princom i upoznala i brojne svjetske političare i ima dokaze o tome, Brazilka je uspjela na sudu dobiti prvo ročište u veljači na kojem počinje proces dokazivanja očinstva. Princ Albert s Charlene ima dvoje djece, a ima i dvoje djece iz izvanbračnih veza.