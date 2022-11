Zbog proćelave kose i brade rijetki bi prepoznali slavnog glumca koji u ovom izdanju izgleda puno starije

Glumca Nicolasa Cagea (58) mnogi ne bi prepoznali na novim fotografijama koje su snimljene na setu novog filma ''Dream Scenario'' koji snima u Torontu, a riječ je o komediji norveškog redatelja Kristoffera Borglija.

Nicolas se transformirao u proćelavog muškarac s tek nekoliko sijedih pramenova kosa sa strane, a nosi naočale i brade s kakvom ga dosad nismo imali prilike vidjeti. Zbog novog imidža izgleda znatno starije.

Inače, glumac je nedavno iznenadio obožavatelje kada je svoje smeđe pramenove obojio u jako crvenu nijansu zbog čega su ga jedva prepoznali u Las Vegasu. Jedan od obožavatelja tada je podijelio glumčevu fotografiju na Twitteru.

-Ovo je Nic Cage s novom crvenom kosom... To je to, to je ''the tweet'' - napisao je uz fotografiju.

Nicolas Cage filming on the Toronto set of Dream Scenario. pic.twitter.com/ajrspb3yAC — Sean O'Neill (@seansmovies) November 9, 2022

Podsjetimo, glumac i njegova supruga Riko (28) nedavno su postali roditelji djevojčice kojoj su dali ime August Francesca Coppola Cage. Cageu je to treće dijete, nakon sinova Ka-Ela Coppole (16) i Westona Coppole (31) kojeg je dobio u prethodnim vezama.

Nicolas i Rika vjenčali su se 16. veljače 2021., a imali su malo intimno vjenčanje u hotelu Wynn u Las Vegasu. Nicolas je izabrao baš taj datum jer je na taj dan rođen njegov pokojni otac August Coppole.

Par se upoznao se u Shigi u Japanu 2020. godine preko zajedničkih prijatelja, a glumac je tamo bio na snimanju filma 'Prisoners of the Ghostland'. Na naslovnici časopisa debitirali su kao par kada su pozirali za časopis Flaunt u listopadu 2021. Sljedeći mjesec, par je prošetao crvenim tepihom na zabavi magazina GQ za muškarce godine 2021. u West Hollywoodu u Kaliforniji. No, prvi put su uočeni zajedno u veljači 2020. kada ju je odveo u New Orleans kako bi posjetio grobnicu koju je kupio za sebe još desetljeće ranije.

Nicolas Cage je bio u braku s Alice Kim od 2004. do 2016. godine, a ona je majka njegovog najmlađeg sina Kal-Ela.

Glumac se prije ženio još četiri puta - uključujući i oskarovku Patriciu Arquette od 1995. do 2001. godine. Vjenčao se i s kćeri Elvisa Presleya Lisom Marie Presley, no razveli su se nakon dvije godine.

Cage je također bio u braku samo nekoliko dana 2019. s Erikom Koike. Svog najstarijeg sina Westona je dobio s Christinom Fulton, ali se nikada nisu vjenčali.

