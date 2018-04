Zatvorili lokalni klub jer su se britanski partijaneri tužili na buku!?

Sukob koji se ovih dana događa na otoku Murteru je kao stvoren za rubriku "Vjerovali ili ne". Naime, Općinsko vijeće Tisno zabranilo je lolkalnom klubu Vortex rad ovog ljeta zbog preglasne glazbe. Ništa to ne bi bilo čudno da se na istu tu preglasnu glazbu nije žalio Nick Colgan, vlasnik Garden Festivala u uvali Rastovac. Kako je kazao, glasna glazba smeta njegovim gostima koji odmaraju u vrijeme dok radi Vortex.

- U Rastovcu naš program traje do 2 sata ujutro, kasnije se prebacimo u Barbarella's klub na Prosici kod Pirovca i ne smetamo nikome. Međutim, u Vortexu počinju rano ujutro i puštaju glazbu do podne, zbog čega se bune naši gosti. Ako mi poštujemo sve zakonske propise o buci, zašto to ne bi bilo pravilo i za Vortex - rekao je Colgan za Šibenik In.

Općinski čelnici odlučili su tako uskratiti Vortexu dozvolu, jer od Gardena i engleskih turista svake godine imaju ogromne prihode, pa im je stalo da se isti ti turisti i ovog ljeta vrate u Tisno.

- Od Gardena u Tisnom živi ogroman broj ljudi i ja kao načelnik neću niti mogu dopustiti da izgubimo festivale koji su lani privukli između 15 i 17 tisuća posjetitelja od kojih samo od poreza na potrošnju imamo 800.000 kuna godišnje, plus sve one milijune koji ostaju lokalnom stanovništvu, vlasnicima soba, apartmana, kafića, restorana, konoba, taksistima i drugima - rekao je načelnik općine Ivan Klarin na sjednici Općinskog vijeća.

Vlasnik Vortexa Mario Živković tvrdi kako je buka iz njegovog kluba u dozvoljenim granicama, te kako se ne radi, kako neki tvrde, o "malom klubu za 50-ak ljudi". Lani je na portalu Klubskascena uvršten među pet najboljih open air/beach clubs u Hrvatskoj, a u njemu je između ostalih nastupao i poznati DJ David Morales. Živković je na svom Facebook profilu objavio kako je apsurdno da se iz Gardena bune na buku, kad su i sami lani napravili jutarnji party, a to je dokazao i fotografijama najave "Love International festivala", koji se u Gardenu održavao prošlog ljeta.

- Pošto se posljednjih dana mene proziva po medijima i po našem lipom selu da će Garden otići sljedeće godine zbog glasne glazbe u ranojutarnjim satima koja budi "spavače" Garden resorta,bilo je vrijeme da napokon zaključimo teoriju o tim "spavačima" i javnosti dam dokaz da Garden radi isto after partye u iste ure kao i mi, pa da se svi mi zamislimo u čemu je u biti problem - u glasnoj glazbi ili u nečem drugom. Za kraj trebalo bi pitati te "spavače" čija ih glazba ujutro budi , Garden resorta ili Vortexa - pita se Živković na Facebooku.

A da je situacija ozbiljna govore i poruke podrške koje je Živković dobio na statusu. Javio se i Toni Turčinov. načelnik susjedne općine Murter/Kornati.

- Žile ti si domaći i ako tebe istiraju srušit ćemo Inu - napisao je Turčinov, misleći na lokaciju Gardena, koja se nalazi na bivšem odmaralištu Ine. Hoće li zbog te lokacije zaratitit dvije općine ostaje za vidjeti.