Žanamari u plavom badiću pokazala savršenu liniju: Hoću tebe za trenericu

Sudeći po vremenskoj prognozi ljetne temperature očekuju nas do kraja rujna, a svi koji mogu uživaju i dalje u kupanju i sunčanju. Među njima je i pjevačica Žanamari Perčić koja je novom fotografijom u kupaćem kostimu raspametila svoje pratitelje na Instagramu. Pozirala je u plavom badiću u kojem je opet istaknula svoju fit liniju, a u komentarima su joj se ispod ove objave javile i brojne kolegice s glazbene scene, a među njima i pjevačica Nika Antolos koja je Žanamari napisala:

Hoću tebe za trenericu! Ostali pratitelji, kojih na ovoj društvenoj mreži ima 203 tisuće, komentirali su kako joj odlično stoji ovaj tip bikinija, a pogotovo kako joj pristaje plave boja te su udijelili brojne komplimente za njezinu figuru koja je rezultat svakodnevnog vježbanja.

- Zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - rekla je pjevačica u jednoj televizijskoj emisiji zašto joj je trening važan. Nedavno je publici predstavila novu pjesmu „To sam ja“.

-Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. Baš kao što ponekad temeljito moraš posložiti ormare ili slike u mobitelu. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma. Tako da je i 'To sam ja' svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, ali evo, čovjek uči dok je živ pa možda jednom naučim i ja. Do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti, ponosna na sve verzije sebe pa čak i one koje ljudi osuđuju i ne razumiju. - rekla je žanamari kada je pjesma objavljenav i objasnila je zašto se ta pjesma trebala dogoditi.

- Od žena se očekuje previše žrtvovanja i ukalupljivanja te ako imalo iskaču iz stereotipa, bivaju na neki način kažnjavane. No kad si toliko ozdravila u svojoj glavi, jednostavno prihvatiš da ćeš u pričama onih koji ne mogu dokučiti tvoju razinu mentalnog napretka uvijek biti negativac, pa im jednostavno samo kažeš - Jesam, to sam ja! - bez prevelikih rasprava i opravdavanja i u sebi im poželiš da i oni ozdrave. Ova pjesma se jednostavno morala dogoditi te vas puštam da ostatak priče iskusite kroz slušanje pjesme i gledanje spota. - ispričala je Žanamari povodom premijere spota za novu pjesmu „To sam ja“ u kojem je u kupaćem kostimu jahala konja. U zadnje vrijeme šuškalo se kako joj je brak u krizi, što je pjevačica demantirala, a zajednički rad sa suprugom na ovoj pjesmi i spotu potvrda su kako nemaju problema u braku.

