Žanamari podijelila novu fotografiju u izazovnoj haljini: Najatraktivnija slika do sada

Šljokice i svjetlucave modne kombinacije hit su svakog prosinca u blagdansko vrijeme, a ovom trendu ne može odoljeti ni pjevačica Žanamari Perčić. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala u kratkoj svjetlucavoj srebrenoj haljini čiji je rub i dekolte ukrašen čipkom.

- Ponekad ne dobiješ ono što želiš jer zaslužuješ bolje - napisala je pjevačica u opisu uz fotografiju. Javili su joj se brojni obožavatelji, a kolegica Nives Celzijus uz ovu joj je objavu ostavila emotikon vatre te su joj i drugi obožavatelji ostavili sličan emotikon i napisali: - Najatraktivnija slika do sada. Najljepša žena na hrvatskoj estradi. Predivna haljina. Ovo je savršeno. Izgledaš zapanjujuće. Pjevačica je nedavno gostovala u u Booster Podcastu, gdje je govorila o tome kako pazi na svoje tijelo, o svojoj karijeri, obitelji i drugim temama.

- Nisam ni ja svakome top. Nekome sam lijepa nekome nisam, ali problem je kod ljudi što broje godine pa govore ne smiješ obući to, pogotovo ako si iznad 30 godina - rekla je pjevačica koja često se pohvalim izazovnim odjevnim kombinacijama. - Ženama je teško zbog predrasuda, ali zato ja bildam pa sve mogu podnijeti na svojim leđima - rekla je Žanamari i dodala kako je bila na testiranju inteligencije jer su istraživači htjeli otkriti jesu li lijepe žene i pametne.

- Dosta mi je IQ od 156! Kad previše razmišljaš onda te to zna zakočiti - rekla je Perčić. Na svom Instagramu često dijeli fotografije na kojima pozira u izazovnim izdanjima, ali i one na kojima je u teretani i vježba. Ljudi me često pitaju zašto radim iste vježbe, ali trebaš raditi iste vježbe da bi to s godinama urodilo nekim plodom, kazala je i otkrila kako se bavi fitnessom još od srednje škole te da joj je bilo zabavno kad je krenula. - Što se tiče prehrane, ne pazim ful, ali jedem stvari koje u sebi imaju proteina. Kad sam vani ne libim se naručiti njoke s četiri vrste sira. Jedini grijeh koji imam su litre i litre kave - priznala je.

VIDEO Ivica Todorić i Miroslav Škoro pjevaju "Sude mi"