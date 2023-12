Ella Dvornik pratiteljima na Instagramu otkrila: Život me baš maltretira

Ella Dvornik s obožavateljima na Instagramu je podijelila situaciju u kojoj se našla ovih dana dok je boravila u jednom hotelu. Na Instagram storyju objavila je nekoliko videa u kojima je pokazala kako je ostala "zarobljena" na balkonu hotelske sobe. - Moj život je jedna avanturistička knjiga - napisala je Ella u prvom videu i zatim u sljedećem objasnila što joj se dogodilo.

- Mislim kome se može dogoditi da zatvori vrata balkona i da se kvaka spusti i da se vrata zaključaju - pitala je influencerica svoje obožavatelje u videu. Pokazala je u sljedećem videu kako joj je netko od zaposlenika hotela ubrzo stigao u sobu te otvorio vrata koja su se zaključala. Zahvalila se i influenceru Marku Cuccurinu i pjevačici Miji Negovetić koji su u hotelu bili u sobi do njezine te su pozvali recepciju i zamolili osoblje da priskoči Elli u pomoć. - Život me baš maltretira, ali ne zna da sam i ja freaky - napisala je Ella u videu i dodala je: Volim ovaj život, neću lagati. Influencerica je, podsjetimo, trenutačno u procesu brakorazvodne parnice s Charlesom Pearceom s kojim ima dvije kćeri. U zagrebačkim kuloarima pojavila su se šuškanja kako je Charles opet od nedavno u vezi.

Od izvora bliskog paru doznali smo nedavno kako je Britanac navodno već neko vrijeme u ljubavnom odnosu s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić. Iako je Charles još uvijek u procesu razvoda od Elle, nije gubio vrijeme te je odlučio okrenuti novu stranicu u životu. Čini se da je sreću ponovno pronašao u Hrvatskoj. Samozatajna Sanda vlasnica je agencije Sanevis za prodaju luksuznih nekretnina, a tvrtka joj je registrirana u Balama, gdje i živi. Plavuša je godinama živjela u Zagrebu, a potom se preselila u Istru.

Charles i Sanda na društvenoj mreži Instagram prate jedno drugo, a on svojoj, kako se čini, novoj odabranici skoro sve objave označuje sa "sviđa mi se". Kontaktirali smo nedavno Sandu Marušić koja nam je rekla kako se trenutačno nalazi u Švedskoj te da ne može dugo razgovarati. Kratko je dala i svoj komentar u vezi s ljubavnim odnosom s Charlesom Pearceom. – On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh, no ipak, izvor blizak redakciji tvrdi kako se iza njihova prijateljstva krije nešto više.

