Žanamari oduševila novim videom, a mnogima zapeo za oko komentar Pamele Ramljak

Pjevačica Žanamari Perčić (40) na svojem Instagram profilu ne prestaje oduševljavati svojim izgledom. Ovog je puta Žanamari svojim pratiteljima pokazivala koje vježbe radi za noge, a dok je vježbala bila je odjevena u uski komplet s leopardovim uzorkom.

„Leg day po noći by Žanimal“, napisala je u opisu te se poigrala sa svojim imenom.

U komentarima su joj mnogi pratitelji pružili podršku. Komentar je imala i njezina kolegica, pjevačica Pamela Ramljak, koja joj je kroz smijeh poručila: 'Nije mu lako… Tvom mužu jel“. Žanamari joj je odgovorila. „On spava snom pravednika, a ja brojim ovce i čekam trening sutra“, napisala je i dodala emotikone koji plaču od smijeha. „Top“, „Briljantno“, „Ubijaš“, poručili su joj pratitelji te ostavili brojne emotikone vatre i srca.

Inače, pjevačica u posljednje vrijeme često ističe koliko vježba i koliko vremena provodi u teretani.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojasnila je. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

Dodajmo da je Žanamari stvorila i svoj hashtag 'Pauza je nikad' te da na društvenim mrežama često objavljuje sadržaj iz teretane.

