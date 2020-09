Zagrepčanin iz srpskog realityja: Bio sam na kokainu i u zatvoru, cura me spasila

Zagrepčanin Fran Pujas (22) natječe se u srpskom reality showu "Zadruga", u kojem su tučnjave, brutalne svađe, golotinja i seks gotovo svakodnevne pa ne čudi da se ovaj show naziva najkontroverznijim na ovim prostorima.

No, njegov život, čini se, nije puno drugačiji od onog što ga čeka u showu. Hrvat je u razgovoru s ukućanima prvo priznao da je imao problema s drogom.

"Oprosti majko, ja se toga ne sramim, imao sam period od godinu i pol dana života, kada nisam bio baš pravi ovisnik, ali sam volio vući kokain. To mi je u životu donijelo jedino probleme i dugove. Počeo sam psihički pucati i paranoje doživljavati. Stvarno nije bilo ugodno. Želim mladima naglasiti: 'Bježite od tog!'. To je sve lijepo i divno u početku, ali taj početak jako brzo završi", krenuo je svoju priču mladi Zagrepčanin koji je inače model te je snimio kampanju za jedan poznati hrvatski brend.

Foto: Instagram

Priznao je potom da trpi osuđivanja svakodnevno i zbog tetovaža i zbog stvari koje je radio.

"Mislim da osuđivanja ne bi trebala previše dirati ljude, pa ni mene. Zna mi se nekad dogoditi, npr. kad me osuđuju ljudi koje volim i poštujem. Ali, neki drugi ljudi, oprostite, boli me ona stvar za njih što misle o tom. Život kakav sam prošao s premalo godina, mislim da bi neke dotukao i ubio, dok mene nije. dobio sam volju promijeniti se i krenuti dalje", kazao je.

Priznao je kako je bio u zatvoru te da ga je spasila 21-godišnja djevojka Paula Hublin koja s njim sudjeluje u ovom showu, a ona sama bila je Miss Varaždinske županije 2017. godine.

Foto: Instagram

"Bio sam dva puta u zatvoru, zadnji put me Paula primila kod sebe doma i čuvala mi pse dok sam bio u zatvoru. Prava cura stvarno, slala mi je pakete tamo. Ona mi je pomogla i praktički me natjerala da se maknem od tog uličnog života. Dokazala mi je da vrijedim puno više od tog. Puno ljudi, koji su stariji i možda pametniji, nije me uspjelo uvjeriti da se maknem od tog načina života, ali ona jest", priznao je iskreno.

U razgovoru je spomenuo i svoju majku koja, kaže, čuva ljude na visokim funkcijama, a i ona je sretna što je on s Paulom te su oboje vrlo optimistični oko budućnosti.

Sve u svemu za sebe kaže da je jako pozitivan, pristojan i odgojen dečko te da je sve što je radio, radio iz svoje znatiželje.