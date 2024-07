Zaglušujuće ovacije grmjele su u Milanu dok je Taylor Swift izvodila pjesame s albuma Folklore i Evermore

Karavana Taylor Swift pod nazivom Eras tour koja dokazano diže i BDP pokrajina u kojih stigne stigla je i u Italiju i njegov grad Milano u kojem je mega popularna pjevačica održala koncert, jedan od njih 149 koliko će ih ukupno biti na turneji. Mi smo prisustvovali drugom koncertu održanom u nedjelju koji kao i svaki i ima identičnu set listu koja se sastoji od pjesama iz svake njene ere, odnosno albuma, njih 45 u trajanju od 3 sata i 20 minuta. Pjesme koje budu posebne su u akustičnom dijelu seta gdje Taylor izvede dvije pjesme na gitari i klaviru, a ovoga puta su to bile Mr.Perfectly Fine, Red te Getaway car, cijelo vrijeme praćene uz zaglušujuću buku ekstatičnih obožavatelja koji se nisu nadali tim favoritima. Zaglušujuće ovacije cijelog stadiona su grmjele i za vrijeme pjesama s albuma Folklore i Evermore koje također Taylor izvodi dijelom sama na klaviru, a kako je rekla prilikom izvedbe ti su albumi nastali u pandemiju te se pitala hoće li ih ikada izvesti uživo pred publikom.

Pokazalo se da itekako hoće te da Taylor to želi mogla bi na ovoj turneji bez problema napuniti 500 stadiona, a ne 149 koliki interes vlada u cijelom svijetu. Na ovom europskom dijelu turneju gledamo i eru posljednjeg albuma „The tortured poets department„ i taj set se savršeno uklopio u već postojeću shemu Eras koncerta. Nisam mislio da će moj prvi posjet San Siru u životu biti baš koncert Taylor Swift, ali nisam ni očekivao da ću baš na tom koncertu otkriti kako je to kada se zbog ekstatične mase obožavatelja ljuljaju gornje tribine ovog prekrasnog nogometnog zdanja. Posebna energija vlada među „swiftiejima“ kako se nazivaju obožavatelji pjevačice koja gazi sve pred sobom, a i poseban dan i klima je bila na dan tog koncerta. Zagreb smo rano ujutro napustili uz vijesti o atentatu na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i tek kad smo stigli u Milano osvijestio sam činjenicu da je prava sreća da je Trump preživio jer bi Taylor i svi ostali američki izvođači sigurno morali odgoditi koncerte.

VEZANI ČLANCI

Kako je Trump samo lakše ranjen to je ostala vijest u domeni politike pa je jasno da ni Taylor Swift nije kvarila ovaj koncert spominjanjem ičega oko toga što se dogodilo prošle noći. A poznato je da je Taylor Swift danas toliko velika da je i politička sila, čak postoji veliki broj republikanaca koji vjeruju da je ova pop pjevačica projekt usmjerene da nanese udarac Trumpu, a čak su i čelnici Europske unije razmišljali da pozovu svjetski popularnu američku pjevačicu da pozove mlade Europljane da izađu na europske izbore. A vrijeme do početka showa kratili smo družeći se s dvije mlade Izraelke koje upravo pune 18 godina što znači da za mjesec dana odlaze u vojsku na barem dvije godine. Kada sam glasno spomenuo da obožavam Izraelku Bar Rafaeli odmah su ustuknule i upozorile da ne govorim tako glasno da su Izraelke jer se boje neugodnosti jer danas ima puno ljudi koji se ponašaju propalestinski. Također su me zamolile da ne objavim njihove fotografije jer idu u vojsku, a pretražuje se cijeli internet.

Djevojke iz gradića nedaleko od granice s Palestinskom samoupravom djeluju kao sve djevojčice koje tek pune 18, a tu večer su svi bili ujedinjeni pod samo jednom religijom, svi su bili jedno, samo swiftieji koji su neumorno po tribinama razmjenjivali narukvice iz kućne radinosti s nazivima pjesama Taylor Swiftt. Stadion Giuseppe Meazza je stvarno djelovao tu večer kao neko skriveno mjesto od svega lošeg što se događa u svijetu. I među čitateljima ovog teksta sigurno ima puno obožavatelja i obožavateljica koji nisu uspjeli doći do ulaznica za koncert pa evo savjeta kako možete probati do ulaznice za jedna od 18 koncerata u šest gradova koliko ih je ostalo još na europskom dijelu turneje ovog ljeta. U doba kada je Taylor Swift oglasila da kreće na Eras tour, pa niti kada je objavila datume europskog dijela turneje moja obitelj se nije ubrajala u Swiftije kako se nazivaju svi veliki fanovi ove trenutno najveće svjetske pop pjevačice. Naravno da smo do tada već znali njene najveće hitove, čuli smo za njezinu borbu za mastere njenih pjesama sa Scooterom Braunom koji se proslavio tako da je otkrio Justina Biebera a kasnije je otkupio diskografsku kuću koja je posjedovala te mastere o čemu možete pogledati i dokumentarac na Maxu 'Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood.

GALERIJA Partijaneri su na Ultru stigli u oskudnim i maštovitim modnim kreacijama

Totalna Swiftie manija u našoj kući je zavladala u potpunosti nakon što smo u kinima pogledali njezin koncertni film, odnosno bolje je reći baš koncert u kinima jer je u biti samo prikazan u cijelosti jedna njezin koncert, onaj na SoFi stadionu u Kaliforniji održan u kolovozu prošle godine, a taj njezin film sada pak možete pogledati na Disney + i stvarno je najbolja filmska zamjena za koncert koju sam vidio i to nije sad patroniziranje nekog tko je koncert vidio uživo. Moji sin i kćer kada su plesali pred kino platnom su odbijali ponuđene narukvice, tek poslije smo doznali da svaki Swiftie ima narukvice izrađene u kućnoj radinosti i da je pravilo među Swiftie fanovima da ako vidiš na koncertu osobu bez narukvice moraš mu na poklon ponuditi jednu od svojih. Eto, kakvi smo teški fanovi bili nedavno, odnosno nismo bili. Na ovaj koncert sam išao s narukvicama „Bad Blood“, „Karma“ i „Heartbreak prince.. A što da vam kažem?

Sad se pitate kako da dođete do ulaznica a niste ih kupili kada su službeno krenule u prodaju? Danas postoji nekoliko web servisa na kojima fanovi mogu preprodati karte za koncerte na koje na kraju iz nekog razloga ne mogu ići, a po svemu pozitivnom se ističe StubHub i taj servis vam nakon ovog našeg iskustva s prisustvovanjem koncertu Taylor Swift u Milanu, a da ulaznice nismo imali ni pet dana prije njega mogu toplo preporučiti. Supruga je dobro uočila da iako tjednima prije ulaznice se prodaju i za tri do četiri tisuće eura, kako se bliži dan koncerta, cijene značajno padaju. No stvarno govorimo o nekoliko dana prije i tako ste šest dana prije mogli kupiti ulaznice po 200 eura i to s uključenom provizijom. Bilo je malo panike kada je za prve četiri ulaznice došao e-mail i obavijest da prodavač ih ne može ustupiti no ponuđene su nove ulaznice po istim cijenama i ponovili smo proceduru i drugi dan je došao e-mail s ulaznicama na naše ime. U slučaju da ne možete više kupiti željene ulaznice StubHub vam vrati uplaćen novac za ulaznice tako da nemate straha. Za ovaj plan hvatanja ulaznica po prihvatljivijoj cijeni bilo ključno da je koncert negdje gdje možemo brzo organizirati put i brzo se prebaciti na lokaciju. Nadam se da će ovaj savjet pomoći još nekim Swiftiesima koji još sanjaju da pogledaju koncert Taylor Swift uživo.

VIDEO Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210