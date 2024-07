Djevojka Danija Olma ima burnu prošlost. Partner joj završio u zatvoru, udala se za drugog pa razvela

Bivši dinamovac i reprezentativac Španjolske Dani Olmo nedavno je putem društvenih mreža obznanio kako je sretno zaljubljen u TikTokericu Lauru Schmitt. Zajedničkom je fotografijom na društvenoj mreži Instagram podijelio lijepu vijest, a njegova je bolja polovica, prema pisanju drugih medija, šokirala njemačku javnosti kada je progovorila o svojoj burnoj prošlosti, a komentirala je i samog Olma.

- Ovo je moja prva zdrava veza. On je tako sjajna osoba da ne mogu vjerovati. On je nešto jako, jako posebno. Kao da sam sa svojim najboljim prijateljem - kazala je o bivšem Dinamovcu za Bild. Uz to, influencerica je dodala kako je imala i neugodnih iskustava s muškarcima. Ova 24-godišnjakinja iz Berlina otkrila je da je njezin bivši muž imao narcisoidne crte, ali da se unatoč tome udala za njega.

- Nisam ni ja bila anđeo, i ja sam bila zločesta. Bile su to teške dvije godine... To je stvarno bila najgora i najbolja stvar koja mi se dogodila, naučila sam dosta iz toga - ispričala je u jednom podcastu. Nakon razvoda je, kaže, izgubila sve, radila je kao konobarica i raznosila novine, a onda je postala TikTok zvijezda. Međutim, njezin bivši muž nije bio jedini 'zločesti' dečko s kojim je bila. Naime, njezin prvi dečko je završio u zatvoru kad je imala 15 godina, ali je nastavila vezu s njim još godinu dana.

- Naravno, sve je to bilo malo čudno, ali on je stvarno bio sjajna osoba. Ali bila sam jednostavno premlada da bih to mogla procijeniti - dodala je. Upravo negativna iskustva s muškarcima, učinili su je opreznom pa se morala naviknuti na zdrav odnos. Ona i Dani se poznaju već duže vrijeme, ali to nije bila ljubav na prvi pogled. Prema Bildu, Laura je isprva odbila nogometaša jer se nije osjećala spremnom za nešto novo nakon razvoda. Kasnije ga je kontaktirala i započeli su vezu.

Upoznali su se na Mallorci tijekom ljeta, a zimsku stanku su proveli u Olmovom rodnom gradu Terrassi u blizini Barcelone. - Moj dečko mi je najveća podrška, on zapravo ne razumije što radim. On nema veze s društvenim mrežama - objasnila je.

Par trenutno održava vezu na daljinu, a kazala je i da bih se udala za Danija, ali to će još pričekati...

