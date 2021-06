Zadnje pripreme za vjenčanje: Veljača otkrila što radi prije udaje za 10 godina starijeg zaručnika, ali i tko su kumovi

Spisateljica, aktivistica i glumica Jelena Veljača(39) žurno se sprema za vjenčanje. Danas će postati supruga zaručniku Viti Turšiću(48), bivšem savjetniku Kolinde Grabar Kitarović i Ive Josipovića.

Foto: Instagram

- Kumovi idu kupiti neke esencijalne stvari jer imamo vremena - napisala je Veljača uz video koji je objavila u petak. Počele su naime,e zadnje pripreme za vjenčanje. Jelenina kuma biti će Matea Kotlar, a Vitin kum Marko Jurčić, savjetnik predsejdnika.

Veljača i Turšić zaručili su se prije dva mjeseca, a zajedno se se uselili u stan u centru Zagreba.

Par će se, navodno, vjenčati u Botaničkom vrtu u centru Zagreba, a slavlje će nastaviti na hipodromu u restoranu Potkova. Na objavi o tom restoranu Jelena je već označila kumove i budućeg supruga.

Foto: Instagram

- Obavili pa skočili na hranjenje duše i tijela - napisala je.

Jeleni na vjenčanje dolaze i gosti iz Beograda.

Foto: Instagram

- U ritmu posljednje i prve ljubavi familija iz Beograda se prijavljuje da je na putu - stoji u objavi koju je glumica i spisateljica objavila na svom profilu.

Noć prije vjenčanja, Veljača je objavila fotografiju na kojoj je u krevetu pa zamolila pratitelje da 'drže fige' da bude sunca na dan njezina vjenčanja.

- Sutra ću cijeli dan biti na suncu (držite da sunca i budeeee!) - napisala je Veljača.

Podsjetimo, za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga je Jelena često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom. Da misle ozbiljno pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka. S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena.

Prije toga je bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza.

– Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu kojeg sam vodio, a u kojem je gostovala. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo oboje zaljubljeni, kazao je Turšić za Večernji list. Pričajući o temi braka i mogućnosti treće udaje, Jelena je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazala: – Udala bih se i treći put, teoretski, jer vjerujem u ljubav i jer vjerujem u odnose koji traju. S druge strane, nakon dva teška razvoda, teška u emotivnom smislu, zaista bih morala dvostruko vjerovati da je taj treći put zaista zauvijek. Mislim da bi treći brak djelovao pomalo bizarno, kao neki motiv iz sapunice.

