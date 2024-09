Zadarska glazbenica i majka šestero djece vraća se u MasterChef

U trećoj audicijskoj epizodi MasterChefa, natjecatelji će nas povesti na putovanje kroz različite okuse i tehnike, od tradicionalnih recepata do inovativnih kreacija, a svoju će sreću ponovno okušati i neki povratnici. No, samo će oni najkreativniji i najsposobniji izboriti svoje mjesto u MasterChef kuhinji.

Članove žirija, Marija Mihelja, Gorana Kočiša i Stjepana Vukadina pokušat će svojim jelom osvojiti Sanja Cukon (40), stjuardesa na luksuznim jahtama koja na audiciju dolazi sa zavidnim iskustvom iz svijeta gastronomije. Njezino kulinarsko putovanje započelo je istraživanjem najpoznatijih svjetskih restorana s Michelinovim zvjezdicama, a kulminira u ovom trenutku kada odlučuje svoje znanje i vještine staviti na kušnju pred zahtjevnim žirijem. Sanja je provela posljednjih deset godina putujući svijetom, što joj je omogućilo upoznavanje raznih kultura i kuhinja, a njezin specifičan stil kuhanja odražava bogate međunarodne utjecaje. Za audiciju će Sanja pripremiti jelo simboličnog naziva „Plovidba Mediteranom“, inspirirano njezinim omiljenim destinacijama - Španjolskom i Francuskom. „Želim se povezati s njihovim običajima i kulturom, a to je najbolje preko hrane“, izjavit će Sanja, naglašavajući kako uživa u kušanju i stvaranju novih okusa.

Osim Sanje, u novoj epizodi ćemo upoznati i druge zanimljive natjecatelje, uključujući i Martinu Trgovec iz Zagorja koja dolazi na audiciju MasterChefa s velikim entuzijazmom i podrškom svog dečka. Predstavit će se talijanskim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s domaćom tjesteninom, a njezin postupak izrade tjestenine izazvat će posebnu pažnju žirija. Naime, Martina će koristiti fen za kosu kako bi ubrzala sušenje tijesta, što će nasmijati chefove.

Žiri će upoznati i Seada Bojića (28), prehrambenog tehničara iz Sarajeva koji je svoju ljubav prema kuhanju otkrio nakon sportske ozljede te Doris Vlah (60), umirovljenicu iz Opatije koja će svojim natjecateljskim duhom i poznavanjem kuhinje pokušati osvojiti nepca stručnog žirija. „Mislim da je vrijeme da pobijedi netko stariji“, reći će Doris željna sudjelovanja u showu.

U trećoj audicijskoj emisiji svoje će kulinarske vještine prezentirati i povratnici u MasterChef, brat i sestra Mario Tomas i Iris Kopsa. Mario kaže da će pripremiti jelo koje zaslužuje Michelinovu zvjezdicu. „Radit ću pizzu. Tajna mog umaka za pizzu su borovnice. To će dati poseban okus“, najavio je. Njegova sestra Iris ponovno dolazi na audiciju s velikom željom da se dokaže i unaprijedi svoje kulinarske vještine. Za ovu priliku odabrala je pripremiti filet orade.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Zadranka Iris već je poznata gledateljima po sudjelovanju u MasterChefu i Večeri za 5. Nakon sudjelovanja u kulinarskim showovima, Iris je stekla veliku popularnost, ne samo u Hrvatskoj već i u Srbiji gdje često gostuje u televizijskim emisijama.

- Volim čuti pohvalu, ali i kritiku jer to mi potvrđuje da vrijedim. Ne bi bilo normalno da me svi hvale - kazala je ranije ova svestrana Dalmatinka, inače majka šetero djece.

Uz kulinarsku ima i glazbenu karijeru, pa je ovog ljeta snimila i novu pjesmu "MoRe VaLoVi".

Kako će se njihova jela svidjeti žiriju i hoće li uspjeti ostvariti svoje snove u MasterChefu, gledatelji će saznati u trećoj audicijskoj epizodi.

Uz sve ove zanimljive priče i jela koja će natjecatelji predstaviti, treća epizoda MasterChefa bit će puna napetosti, emocija i iznenađenja, ali i zabave i anegdota koje se mogu vidjeti samo u kuhinji. Ne propustite ovu uzbudljivu epizodu i otkrijte tko će se pridružiti utrci za titulu MasterChefa!

VIDEO: Ella Dvornik progovorila o razvodu: 'Traje već tri godine i kako mi se čini – samo je nebo granica'