Vojvotkinja napustila princa na putovanju: 'Nije bolesna'

Na petodnevnoj turneji po Novom Zelandu, Camilla Parker Bowles se odvojila od supruga princa Charlesa jer ju je savladao strah od letenja. Nakon puta na kojem su bili odlično raspoloženi, vojvotkinja od Cornwalla vratila se u Veliku Britaniju.

Glasnogovornici za Clarence House rekli su kako će princ sam nastaviti putovanje u Tuvalu gdje će se baviti okolišem i saznati kako lokalne zajednice regiraju na klimatske promjene.

Iako palača nije potvrdila zašto Camilla neće pratiti Charlesa na putovanju, ranije je izjavila ko se boji aviona. Ova 72-godišnjakinja je navodno več ranije potražila pomoć psihijatra zbog te fobije.

Kako let od Novog Zelanda do Tulvule traje 20 sati, asistenti su zaključili da Camilla to neće moći izdržati.

- Vojvotkinja nije bolesna, boji se letenja, ali zna da to mora - kratko su rekli iz palače.