Voditeljica i reporterka s kolegicama je posjetila Istanbul: 'Godinama sam to željela'

Kada kažemo grad na dva kontinenta, većina odmah pomisli na Istanbul, najveći grad Turske, koji ima dugu povijest i kulturnu raznovrsnost, a nalazi se na samo dva sata leta od Zagreba. Ovaj višemilijunski grad upravo sve ovo čini savršenom destinacijom za putovanje, a boje i mirisi koji ga karakteriziraju nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Upravo na ovu lokaciju odlučila se putovati voditeljica i reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus. Valentina je u Istanbulu provela četiri dana, odnosno jedan produženi vikend, a posjet ovom gradu dugo joj je bila želja.

- Rekla bih i predugo. Godinama sam željela posjetiti Istanbul, još od prije pandemije, i to se putovanje nikako nije uspjelo realizirati sve do sada. To je jedini grad prema kojem me nešto nevjerojatno vuklo bez da sam išta previše znala o njemu. Znala sam da je to grad na dva kontinenta, da ima bogatu povijest, kao i kulturu totalno drugačiju od naše, njegove obrise sam dobila kroz turske serije - ističe Valentina kojoj se ovo putovanje dogodilo poprilično slučajno, a niti organizacija nije dugo trajala.

- Dogovor za putovanje pao je spontano, jednog dana na poslu sam rekla da moram napokon otići u Istanbul i moje šminkerice s Nove TV - Ivana i Nicole - odmah su rekle - idemo i mi. Nije bilo nikakvih komplikacija, našle smo ponudu i otišle s jednom našom agencijom. Let do Istanbula trajao je nešto malo više od dva sata, a sam transport od aerodroma do centra grada još otprilike sat vremena - prisjeća se reporterka i voditeljica te naglašava da je za upoznavanje Istanbula potrebno više od četiri dana, ali njih tri ipak su uspjele obići barem dio "must see" lokacija.

- Grad smo, da tako kažem, samo zagrebale, vidjele smo ono što smo i namjeravale - posjetile smo džamiju Aja Sofiju koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i Camlicu - najveću džamiju u Turskoj koja može primiti oko 60 tisuća ljudi. Camlica me se posebno dojmila, fascinantna je i iznutra i izvana i smještena u azijskom dijelu grada tako da smo nju posjetile tek posljednji dan boravka u Turskoj - prepričava Valentina te dodaje i kakva su ih pravila dočekala prije ulaska u džamije.

- Prije ulaska se treba izuti i pokriti glavu maramom. Džamija ima tepihe, tako da po njima hodate bosi. Glava ne bi trebala biti otkrivena, veliki je naglasak na čistoći - objašnjava Valentina pravila. Posjet Istanbulu obično se ne može zamisliti bez posjeta velikoj tržnici - Grand Bazaru. Mjesto je to puno boja, okusa i mirisa koje očarava svojom veličinom i raznolikom ponudom, a upravo to je oduševilo i našu sugovornicu.

- Inače ne volim previše boja i kod mene je sve uvijek crno, bijelo ili bež, ali kad sam vidjela tu tržnicu - wow! Tamo ima na tisuće štandova i ima svega - od začina i čajeva, preko kozmetike za lice i tijelo, pa sve do odjeće i suvenira. Nisam znala kud bih prije gledala, što bih prije kupila i iskreno nisam ovo mjesto doživjela samo kao tržnicu, puno je to više od tržnice, rekla bih mjesto druženja, upoznavanja, razgovaranja, dovikivanja. Mi smo tamo provele oko četiri ili pet sati. Trgovci te na svakom koraku nude da nešto probaš, da kupiš. Ja sam kupila jako puno čaja, kozmetike i njihovih prefinih sapuna za tijelo. Volim da je oko mene sve mirisno, a njihovi mirisi - to je nešto posebno. Naravno da sam se i cjenkala - kad sam se spremala za put, rekli su mi da je cjenkanje dio njihove kulture i uspijevala sam, uz smiješak, spustiti cijene za nekih 40-ak posto. - otkriva Valentina koja je tijekom ovog putovanja bila na dva kontinenta, odnosno posjetila je i europsku i azijsku stranu grada.

- Totalno su drugačije tako da se ne mogu odlučiti za to koja mi je ljepša, ali europska strana mi je - posebnija. Na europskoj strani nalazi se sve ovo o čemu sam pisala - i tržnica i bazar s odjećom koji je također jako popularan, Aja Sofija - dakle to je sve u Europi. Čim prijeđete na azijsku stranu, to se osjeti. Ima puno manje ljudi, finije je, mirnije i taj dio nisam baš toliko dobro upoznala. Na azijskoj strani provela sam samo ponedjeljak prijepodne, tako da taj dio ostaje za istraživanje kada se sljedeći put vratim - najavljuje Baus povratak u prelijepi turski grad u kojem se u vrijeme njezinog posjeta našlo dosta turista, a osim posjeta turističkim destinacijama i uživanju u kulturološkim razlikama, voditeljica se prisjetila i još jednog iskustva - vožnje Bosporom.

- Vožnja Bosporom po mraku je nešto divno - panoramski pogled na Istanbul je čaroban. No, Istanbul je velik grad, pa nas zanima i kakva je atmosfera u gradu, podalje od turističkih dijelova.

- Stekla sam dojam da je Istanbul grad koji doslovno živi od 0 do 24. Mi smo znale oko 11, 12 sati u noći šetati po gradu, trgovci su i dalje bili u svojim trgovinama, ljudi su šetali ulicama tako da je sve poprilično živo i glasno i u kasnim noćnim satima. I na svakom koraku ćete vidjeti mačke. Dakle mačke su posvuda - u restoranima, kafićima, trgovinama, hotelu... Dobro došle su gdje god i pitome su, ljudi se brinu o njima. Znale su sjediti s nama na kavi ili na ručku, jedna nas je čak dočekala na fotelji u predvorju hotela, pomazila sam je jer jako volim mačke, otišla u svoju sobu i kad sam za 15-ak minuta sišla u predvorje, ona je čekala ispred lifta. Kasnije sam čitala kako mačke u Istanbulu gotovo svi poštuju i iz šale nazivaju taj grad svjetskom mačjom prijestolnicom - dodaje Valentina koja je tijekom posjeta izdvojila vrijeme i za odlazak u hamam, što joj je bio poseban doživljaj.

GALERIJA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe

- Hamam je turska kupelj - i to je bilo čisto uživanje. Uključuje spa masažu, nakon koje se kratko odlazi u saunu, a onda slijedi pranje. Za hamam su nam svi rekli da je i tjelesno i duhovno čišćenje. Za vrijeme pranja ležite na zagrijanom kamenu i osoba koja vas pere polijeva vas toplom vodom, nanosi prirodnu mirisnu pjenu nastalu od turskih sapuna i rukavicama radi piling i uklanja mrtve stanice kože. Cijeli tretman traje oko sat i pol vremena i ovo bih svakako preporučila svima koji posjete Tursku - priča Valentina te dodaje i kakvi su prema njoj bili Turci.

- Lokalci su specifični, ali dragi. Nikakvih neugodnih iskustava nije bilo, naprotiv, ljudi su veoma komunikativni. Osim što vam naravno žele prodati svoj proizvod i razgovarati s vama, upoznati vas. Zanima ih odakle dolazite, oni Hrvatsku inače zovu Hrvatistan i kad kažete odakle ste, prva asocijacija je Luka Modrić, a neki su nas pitali i za Livakovića koji trenutačno igra u turskom Fenerbahçeu. Jedan konobar nam je čak i zahvalio kada smo ga zamolile da nas fotografira za Instagram i rekao da mu je drago što promoviramo njegovu zemlju na društvenim mrežama. Ali ako niste baš pričljivi, sve ovo moglo bi vam biti možda malo "too much" - objašnjava novinarka i dodaje du su i cijene slične kao i kod nas.

- Mi smo njihove lire preračunavale u eure pa vam tu treba malo vremena dok sve pohvatate, ali većinom je pristupačno. Još kada uzmete u obzir cjenkanje - u redu je. Jedna vožnja tramvajem je oko 20 lira, što je recimo pola eura, metro je malo skuplji - ističe, a s obzirom na bogatstvo turske gastronomije nismo mogli preskočiti niti pitanje o hrani. Našoj sugovornica su se najviše svidjele baklave i japrak.

- Baklave su nešto što je svatko od nas, vjerujem, barem jednom u životu probao i tamo ih čak u nekim restoranima dobijete gratis nakon jela uz čaj koji se kod njih stalno pije. Japrak je nešto slično našoj sarmi, ali opet drugačije. Meso je omotano listom vinove loze ili raštike i sve je dosta začinjeno. Mene je japrak oduševio, curama se nije svidio, ali ja inače preferiram začinjenu hranu punu okusa tako da je sve stvar ukusa - zaključuje svoje gastronomski doživljaj voditeljica koja je sigurna da će se vratiti u Istanbul. Ističe i da voli putovati, a obično se radi o nekim bližim destinacijama. U skorije vrijeme želja joj je posjetiti još nekoliko gradova.

- S prijateljicom Katarinom koja živi u Rijeci već duže vremena planiram posjetiti Veneciju, na listi želja mi je i Rim, a ako ne u skorijoj, onda u daljoj budućnosti definitivno putujem u New York, po mogućnosti u božićno vrijeme - govori Valentina Baus.

VIDEO Magazin predstavio novu pjevačicu Lorenu Bućan