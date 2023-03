Voditeljica dobila otkaz nakon što je u prijenosu uživo citirala poznatog glazbenika

Američka voditeljica Barbie Bassett navodno je dobila otkaz nakon što je u prijenosu uživo citirala tekst jedne pjesme. Naime, američki mediji pišu kako je u emisiji NBC-jeve podružnice WLBT vodila razgovor na temu vina koja proizvodi poznati glazbenik Snoop Dogg. Tijekom razgovora Barbie je citirala glazbenika te koristila uvredljive riječi zbog čega je dobila otkaz.

"Fo shizzle, my nizzle", rekla je Barbara. Nizzle je sleng za riječ crnac, odnosno nigger, koja se smatra uvredljivom. Fraza bi se mogla prevesti kao "sigurno, moj niggeru", a reper ju je prvi put upotrijebio 2002. godine u pjesmi „Suited 'n' Booted“. Budući da je Bassett bjelkinja, mnogi smatraju da nije smjela koristiti taj izraz.

