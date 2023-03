RTL 2 često je na meti kritika, a nova voditeljica odlična je promjena i osvježenje za program

Kvalifikacije za Euro 2024.: Hrvatska - Wales // NOVA TV - PET RUŽA

Televizijsko prenošenje utakmica već godinama je puno više od pukog izravnog prijenosa događaja sa sportskih terena. Pritom se redovito pomiču granice kada je riječ o dodatnom popratnom sadržaju poput uvodnih emisija, odličnih prikaza statističkih podataka, intervjua, gostovanja, priloga… Trud koji sportske redakcije svih televizija ulažu u velike sportske događaje je impresivan i konstantan, no to što su redovito odlični ne znači da njihov trud treba uzimati zdravo za gotovo te da ih ne treba pohvaliti, a posebice kada odu još korak dalje. Upravo su to učinili reporteri sportske redakcije Nove TV Vlado Boban i Stipe Antonijević, autori priloga o Walesu koji je emitiran u sklopu emisije uoči subotnje utakmice. Nije tu bilo previše grafika, tko zna kakvih specijalnih efekata ni ostalih čuda moderne tehnologije. Samo dva novinara i njihov dobar stari novinarski prilog. Ali vjerojatno jedan od najboljih koji se na televiziji mogao pogledati u dugo vremena. Boban i Antonijević, koji su doduše i inače poznati po odličnim prilozima, u pet minuta predstavili su glavne zanimljivosti o hrvatskom protivniku na terenu te sami ulazeći u uloge čobana, alpinista ili sportaša prezentirali po čemu je Wales kao zemlja poznat. Zajedno su u tih nekoliko minuta priloga promijeniti 10-ak outfita te otprilike isto toliko lokacija snimanja, a pritom su prezentirali zanimljive podatke na kreativan način. Ipak, niti u jednom trenutku nisu pretjerali sa šalama. Voditelj Saša Lugonjić valjda je zato njihov uradak i najavio kao vrckavo-edukativni. To doduše nije baš termin iz udžbenika, ali ako to tako izgleda, neka Nova TV slobodno uvede vrckavo-edukativan sadržaj na svoj stalni repertoar.

RTL DANAS // RTL - DVIJE RUŽE

Puno truda televizije ulažu u sportske prijenose, no ipak nešto manje od očekivanog u treću godišnjicu zagrebačkog potresa. U redu, s vremenom neki događaj prirodno gubi pažnju koja mu se posvećuje u medijima, ali na 22. ožujka se ipak očekuje veći odjek od dobivenog, posebice s obzirom na stanje obnove. Realnost je pak takva da je od tri središnje informativne emisije, samo HRT svoj Dnevnik započeo pričom o potresu, dok su je Nova TV i RTL pomaknuli u središnji dio emisije. Treba ovdje ipak izdvojiti RTL koji je prilog fokusirao na bebe rođene u Petrovoj na dan potresa, djecu koja su prošlog tjedna proslavila treći rođendan. Vidjeti s jedne strane tek rođenu bebu, a s druge djevojčicu koja veselo puše svjećice na svojoj torti odlična je ideja za simbolizirati prikaz izgubljenog vremena.

Top.hr // RTL 2 - TRI RUŽE

RTL 2 je, mora se priznati, često na meti kritika zbog nedostatka inovativnog sadržaja. Doduše, kad godinama ne mijenjaš ništa na programu to je nekako i opravdano, ali treba zato dati glasnu pohvalu kada je se zasluži. Glazbena emisija Top.HR od početka ožujka ima novu voditeljicu Idu Hamer i promjena je odlična. Ne samo da je iznenađenje što se jedna emisija na ovom programu osvježila, nego se mlada voditeljica izvrsno snašla u novoj ulozi. Pravi je gušt okrenuti na RTL 2 i pogledati moderni i aktualni zabavni sadržaj!

Zvijezde pjevaju // HRT 1 - ČETIRI RUŽE

Nije nov koncept, ali je zato izvrstan kao i prvog dana. Vrijedi to za zabavno-pjevačku emisiju “Zvijezde pjevaju” čija je nova sezona počela s emitiranjem u subotu. O tome zašto je ovaj format već godinama miljenik publike već se puno puta pisalo pa to ne treba ponavljati, ali zato treba pohvaliti što emisija suvremeno prati trendove. Kada se kretalo s emitiranjem prve sezone 2007. godine još je Facebook bio u povojima, a društvene mreže nisu imale nikakav značaj za televizijski sadržaj. Danas, u 12. sezoni, situacija se sasvim drugačija i tome su se “Zvijezde pjevaju” prilagodile. Njihov YouTube kanal je odličan, a posebice podcast koji vodi Uršula Tolj, dobri su im i TikTok te Instagram, a posebno treba izdvojiti Facebook gdje osoba koja ga vodi - odgovara svakoj osobi na svaki komentar ispod svake objave. Da, netko to zbilja radi i zaslužuje veliku pohvalu!

